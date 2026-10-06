Предвестники беды: как встревоженные слоны и акулы узнают о приближении землетрясения (видео)

Животные по всему земному шару реагируют на самые разные надвигающиеся стихийные бедствия, но как им это удается? У ученых ответ.

Зимой 1975 года фермеры в окрестностях китайского города Хайсэн были озадачены, обнаружив на снегу сотни мертвых змей. Позже они заметили, что домашний скот отказывался заходить в хлев, а куры метались в панике; собаки безостановочно лаяли, а кошки не хотели заходить в дома. Местные власти обратили внимание на такое необычное поведение и приняли решение эвакуировать город. Это оказалось как нельзя вовремя, пишет IFLScience.

Всего через несколько часов Хэйчэн потрясло землетрясение магнитудой 7,3, повредившее до 90% всех зданий. Однако благодаря тому, что местные жители прислушались к сигналам, поданным животными, человеческих жертв было намного меньше.

Это далеко не первый случай, когда люди наблюдают странное поведение животных перед землетрясениями. По словам ученых, первые подобные сообщения датируются еще 373 годом до нашей эры: греческий историк Фукидид зафиксировал, как различные животные, например, крысы и ласки, покидали город Хелика всего за несколько дней до землетрясения.

Столетиями странное поведение отмечалось у множества самых разных животных: они активно перемещались на возвышенности или выходили на открытые пространства. Среди этих животных были тигры, козы, лошади и буйволы.

Одним из примеров произошел буквально в прошлом году слоны в сафари-парке зоопарка Сан-Диего прославились в интернете тем, что мгновенно образовали защитный круг вокруг двух детенышей стада, когда штат сотрясло землетрясение магнитудой 5,2.

Наблюдения показывают, что не только наземные животные, вероятно, чувствуют эти изменения, происходящие в недрах планеты. Например, зоопарк и океанариум "Пойнт-Дефайанс" (Point Defiance Zoo & Aquarium) в штате Вашингтон опубликовал видеозапись, на которой видно, как рыбы и акулы в панике бросились врассыпную, когда в городе Такома произошло землетрясение магнитудой 4,2.

В 2022 году у восточного побережья Австралии выпустили в море спасенную морскую черепаху, снабдив животное небольшим спутниковым датчиком. GPS-трекер зафиксировал, что черепаха проплыла 1867 километров строго на восток вглубь Тихого океана, после чего резко развернулась и направилась обратно к Австралии. Два дня спустя в островном государстве Тонга произошло извержение подводного вулкана, вызвавшее цунами с волнами высотой 15 метров.

Как животные чувствуют приближение землетрясения?

Несмотря на то, что подобные случаи наблюдались и описывались в течение тысячелетий, мы до сих пор не до конца понимаем природу этого явления.

Согласно одной из теорий, в период подготовки землетрясения горные породы глубоко под землей испытывают колоссальное напряжение. Считается, что это может приводить к возникновению электромагнитных возмущений, которые распространяются к поверхности земной коры непосредственно над эпицентром и ионизируют молекулы воздуха.

Эти возмущения расходятся от источника, возможно, предупреждая животных, способных улавливать подобные сигналы. Кроме того, находящийся под напряжением тектонический разлом может генерировать низкочастотный гул, который, вероятно, могут чувствовать животные.

Другая гипотеза предполагает, что приближение землетрясения может провоцировать образование определенных химических веществ — например, перекиси водорода в воде или озона в воздухе. Вполне вероятно, что различные животные в разных средах обитания способны улавливать эти химические изменения.

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