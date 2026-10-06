Ознаки лиха: як стурбовані слони та акули дізнаються про наближення землетрусу (відео)

Тварини по всьому світу реагують на найрізноманітніші стихійні лиха, що насуваються, але як їм це вдається? У вчених є відповідь.

Взимку 1975 року фермери в околицях китайського міста Хайсен були здивовані, виявивши на снігу сотні мертвих змій. Пізніше вони помітили, що домашня худоба відмовлялася заходити до хліва, а кури метушилися в паніці; собаки безперервно гавкали, а кішки не хотіли заходити до будинків. Місцева влада звернула увагу на таку незвичайну поведінку й ухвалила рішення евакуювати місто. Це виявилося дуже вчасно, пише IFLScience.

Всього за кілька годин Хейчен потрясло землетрус магнітудою 7,3, яке пошкодило до 90 % усіх будівель. Однак завдяки тому, що місцеві жителі прислухалися до сигналів, поданих тваринами, людських жертв було набагато менше.

Це далеко не перший випадок, коли люди спостерігають дивну поведінку тварин перед землетрусами. За словами вчених, перші подібні повідомлення датуються ще 373 роком до нашої ери: грецький історик Фукідід зафіксував, як різні тварини, наприклад, щури та ласки, покидали місто Хеліка всього за кілька днів до землетрусу.

Протягом століть у багатьох найрізноманітніших тварин спостерігалася дивна поведінка: вони активно переміщалися на височини або виходили на відкриті простори. Серед цих тварин були тигри, кози, коні та буйволи.

Одним із прикладів стала подія, що сталася буквально минулого року: слони в сафарі-парку зоопарку Сан-Дієго прославилися в інтернеті тим, що миттєво утворили захисне коло навколо двох дитинчат стада, коли штат струсонув землетрус магнітудою 5,2.

Спостереження свідчать, що, ймовірно, не лише наземні тварини відчувають ці зміни, що відбуваються в надрах планети. Наприклад, зоопарк та океанаріум "Пойнт-Дефайанс" (Point Defiance Zoo & Aquarium) у штаті Вашингтон опублікував відеозапис, на якому видно, як риби та акули в паніці розбіглися в різні боки, коли в місті Такома стався землетрус магнітудою 4,2.

У 2022 році біля східного узбережжя Австралії випустили в море врятовану морську черепаху, оснастивши тварину невеликим супутниковим датчиком. GPS-трекер зафіксував, що черепаха пропливла 1867 кілометрів строго на схід углиб Тихого океану, після чого різко розвернулася й попрямувала назад до Австралії. Через два дні в острівній державі Тонга сталося виверження підводного вулкана, що спричинило цунамі з хвилями висотою 15 метрів.

Як тварини відчувають наближення землетрусу?

Незважаючи на те, що подібні випадки спостерігалися й описувалися протягом тисячоліть, ми досі не до кінця розуміємо природу цього явища.

Згідно з однією з теорій, у період підготовки землетрусу гірські породи глибоко під землею зазнають колосального напруження. Вважається, що це може призводити до виникнення електромагнітних збурень, які поширюються до поверхні земної кори безпосередньо над епіцентром і іонізують молекули повітря.

Ці коливання поширюються від джерела, можливо, попереджаючи тварин, здатних вловлювати подібні сигнали. Крім того, тектонічний розлом, що перебуває під напругою, може генерувати низькочастотний гул, який, ймовірно, можуть відчувати тварини.

Інша гіпотеза передбачає, що наближення землетрусу може спричиняти утворення певних хімічних речовин — наприклад, перекису водню у воді або озону в повітрі. Цілком імовірно, що різні тварини в різних середовищах існування здатні вловлювати ці хімічні зміни.

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