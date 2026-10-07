Вагою до 70 г і майже 10 см у довжину: найважча комаха у світі тріумфально повертається

Завдяки зусиллям захисників тварин найважча комаха у світі тріумфально повертається у дику природу — чисельність популяції нарешті зростає.

Ветапунга (Deinacrida heteracantha) — найважча комаха у світі, вага якої може зрівнятися з вагою миші. Раніше представники цього виду опинилися на межі вимирання через появу хижаків та втрату природного середовища існування. Але тепер вчені вважають, що вид тріумфально повертається у дику природу — чисельність популяції неухильно зростає, пише Daily Mail.

Відомо, що вага дорослої самки може становити від 30 до 70 грамів, залежно від того, чи є в неї яйця — самки з яйцями важать більше. Довжина комахи, як правило, сягає майже 10 сантиметрів, а розмах ніг може становити до 20 сантиметрів.

Раніше ці дивовижні істоти мешкали по всьому Північному острові Нової Зеландії, але комахи опинилися на межі зникнення через появу хижаків та втрату природного середовища існування. Поява кішок, щурів та горностаїв у районах, де раніше не було хижаків, призвела до катастрофічного скорочення чисельності ветапунга на тлі зменшення їхнього природного середовища існування. До 1990-х років комахи офіційно були визнані видом, що перебуває під загрозою зникнення.

На той час єдина вціліла популяція збереглася лише на одному острові в затоці Хауракі й налічувала всього кілька дорослих особин, здатних до розмноження. Після того як щурів успішно винищили на острові, популяція ветапунга почала повільно відновлюватися: з 78 особин у 2005 році до 172 у 2009-му.

Однак завдяки масштабній програмі розведення їхня чисельність у дикій природі нарешті почала відновлюватися. У рамках програми за останні 15 років вчені виростили та випустили в природу 11 000 особин ветапунга в десятку спеціально обраних місць Нової Зеландії. Моніторинг на двох із цих заповідних островів показав, що комахи сформували стійкі популяції, які вже налічують чотири покоління.

Тепер, завдяки зусиллям екологів, природоохоронний статус ветапунга було змінено: з категорії "види, що перебувають під загрозою зникнення на національному рівні" на категорію "вид із зростаючою чисельністю".

За словами доктора Кріса Гріна, тепер майбутнє ветапунга справді виглядає багатообіцяючим.

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