Гигантские черепахи почти вымерли: теперь в одном месте на Земле их больше, чем людей (фото)

Ученые впервые за 30 лет провели точный подсчет гигантских черепах, которые обитают только на одном острове Сейшельского архипелага.

До XV века острова Альдабра, который входит в состав Сейшельских островов в Индийском океане, был настоящим раем для гигантских черепах вида Aldabrachelys gigantea. Но затем их численность начала сокращаться. К XIX веку осталось менее 1000 особей. Теперь же ученые посчитали количество черепах и получили удивительный результат: этих животных больше, чем людей, живущих на Сейшелах. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology and Evolution, пишет ScienceAlert.

В доколониальную эпоху у гигантских черепах на острове Альдабра было очень мало природных врагов. Потому они могли жить очень долго и их было много. Но в XV веке здесь начали появляться европейские исследователи и обычные моряки. Для мореплавателей остров, населенный огромными медлительными черепахами, становился легким источником пищи. Поэтому количество черепах начало резко сокращаться. К XIX веку на острове Альдабра осталось менее 1000 гигантских черепах.

Ученые посчитали количество черепах и получили удивительный результат: этих животных больше, чем людей, живущих на Сейшелах Фото: ScienceAlert

Теперь же ученые впервые с середины 90-х годов прошлого века сосчитали количество черепах, живущий на острове и результат оказался удивительным. Более 180 000 гигантских черепах теперь живут на острове, что превышает количество людей на Сейшельских островах.

Ученые говорят, что рекордное количество этих животных является следствием природоохранных мер. В 1981 году остров Альдабра получил статус строго охраняемого природного заповедника для содействия восстановлению популяции черепах. Исследователи говорят, что нынешняя численность популяции черепах является эталоном для ее мониторинга в предстоящие десятилетия.

Хотя сейчас этим черепахам уже не грозят голодные мореплаватели, есть другие угрозы: повышение уровня моря и засухи, вызванные изменением климата. Также на острове обитают одичавшие кошки и крысы, которые охотятся на яйца и детенышей черепах.

Напоминаем, что длина гигантских черепах достигает 100 – 120 см, а жить они могут до 180 – 200 лет.

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