Рыжие коты действительно особенные: ученые это подтвердили (фото)

Рыжие коты издавна отличаются своей яркой шерстью, но их окрас имеет генетическое объяснение, которое отличается от типичной закономерности. Две независимые исследовательские группы обнаружили, что рыжая шерсть связана с отсутствующим участком ДНК, что помогло разгадать загадку, которая оставалась неразгаданной на протяжении десятилетий.

Генетик Стэнфордского университета Грег Барш охарактеризовал рыжую шерсть как "генетическую загадку, головоломку". Его команда исследовала клетки кожи котов и обнаружила, что клетки, образующие рыжую шерсть, содержат примерно в 13 раз больше РНК гена Arhgap36, чем аналогичные клетки других котов, пишет Science Alert.

Исследователи ожидали обнаружить изменение в участке гена Arhgap36, кодирующего белок. Вместо этого они обнаружили делецию длиной 5 килобаз в последовательности ДНК перед этим геном. Этот отсутствующий участок, судя по всему, влияет на интенсивность экспрессии гена.

Делеция была обнаружена у всех рыжих котов, которых исследовала команда. Их база данных включала 188 животных: 145 рыжих, 6 черепаховых и 37 других окрасов. Этот результат предоставил исследователям убедительные доказательства того, что именно эта делеция отвечает за половое наследование рыжего окраса шерсти.

Расположение гена также объясняет, почему рыжая окраска у котов и кошек настолько различается Фото: Michael Sum/ Unsplash

Расположение гена также объясняет, почему рыжая окраска у котов и кошек настолько различается. Ген Arhgap36 расположен на Х-хромосоме. Коты имеют одну Х-хромосому, поэтому мутация, влияющая на рыжую окраску, может проявляться по всей шерсти. Кошки имеют две Х-хромосомы, по одной, унаследованной от каждого из родителей, что обусловливает иной узор окраски.

Самки млекопитающих обычно инактивируют одну Х-хромосому в каждой клетке. У кошек, являющихся носителями оранжевой мутации, некоторые развивающиеся клетки кожи могут сохранять активность Х-хромосомы с мутацией, в то время как соседние клетки активируют другую Х-хромосому.

В результате может получиться мозаика из оранжевой и более темной шерсти, как это наблюдается у кошек черепаховой окраски. Трехцветные кошки могут иметь оранжевую, черную и белую окраску, поскольку они также являются носителями отдельной мутации, влияющей на появление белых пятен.

У кошек черепахового окраса образуется мозаика из оранжевой и более темной шерсти Фото: Pexels

В редких случаях кошка может унаследовать оранжевую мутацию на обеих Х-хромосомах. Такая кошка может иметь оранжевую окраску, похожую на окраску кота.

Эти выводы также объясняют давнюю закономерность, наблюдаемую при рождении котят у черных и оранжевых кошек. Котята-самцы обычно наследуют одну Х-хромосому от матери и поэтому, как правило, бывают либо оранжевыми, либо черными. Котята-самки получают по одной Х-хромосоме от каждого из родителей, что позволяет образовывать комбинации, дающие черепаховую окраску.

Во втором исследовании, возглавляемом генетиком из Университета Кюсю Хидехиро То, был независимо идентифицирован Arhgap36 как ген, отвечающий за оранжевую окраску шерсти. Исследователи обнаружили, что повышенная активность этого гена подавляет гены, ответственные за более темные пигменты. Это приводит к сдвигу в выработке пигмента с эумеланина, придающего шерсти темно-коричневые или черные оттенки, на феомеланин, образующий оттенки от красноватого до желтого.

Ген Arhgap36 связывают с нарушениями развития у других животных, когда его активность слишком высока или слишком низка. Однако у рыжих котов повышенная активность, по-видимому, наблюдается преимущественно в меланоцитах — клетках, вырабатывающих пигмент и придающих шерсти ее цвет. Исследователи не обнаружили никаких доказательств того, что эта мутация вызывает проблемы со здоровьем или психическим благополучием.

Трехцветные кошки могут иметь оранжевую, черную и белую окраску Фото: Фокус

Рыжые коты также часто считаются менее умными, чем другие кошки, но нет научных доказательств того, что цвет их шерсти делает их менее умными. Мутация, обнаруженная в этих исследованиях, объясняет цвет их шерсти, но не подтверждает различия в когнитивных способностях.

Генетическое объяснение рыжей окраски шерсти также показывает, почему признак, который внешне выглядит простым, может зависеть от хромосом, активности генов и изменений в отдельных клетках. После десятилетий неопределенности эти два исследования дали четкое объяснение тому, почему рыжие коты, как правило, являются самцами, а у самок может развиваться поразительное сочетание рыжего, черного и белого окраса шерсти.

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