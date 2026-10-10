Чому варто дозволяти собаці спати у вашому ліжку: вчені зробили несподіване відкриття

Дослідження показало, що спільний сон із собакою не впливає на об’єктивні показники якості чи тривалості сну у людини.

Деякі люди скаржаться, що вони погано сплять через те, що поруч із ними в одному ліжку лежить їхня собака. Але вчені дійшли висновку, що ваш улюбленець не впливає на якість сну. Виявляється, люди більше заважають спати цим тваринам, ніж вони людям. Дослідження опубліковано в журналі PLOS One, пише Daily Mail.

Нове дослідження показує, що собаки практично не впливають на сон своїх господарів. Навпаки, саме люди частіше будять своїх чотирилапих друзів вночі. Вчені з Університету Торонто протягом чотирьох тижнів спостерігали за звичками сну 25 осіб і 38 собак, щоб з’ясувати, хто ж насправді кому заважає спати.

Дослідники оснастили людей і собак датчиками активності, які дозволяли фіксувати рухи протягом ночі. Виявилося, що люди та їхні собаки, як правило, прокидалися й рухалися приблизно в один і той самий час.

Однак вчені виявили, що нічна активність людини частіше передувала активності собаки, ніж навпаки. Тобто саме господарі собак часто переривали сон своїх домашніх улюбленців. Згідно з дослідженням, нічна активність людей і собак загалом була взаємопов’язана, хоча характер цього зв’язку різнився в різних парах.

Дослідження показало, що спільний сон із собакою не впливає на об’єктивні показники якості чи тривалості сну у людини. За словами дослідників, результати свідчать про розбіжність між тим, що люди вважають причиною порушень сну, і тим, що відбувається насправді.

Також дослідження показало, що більшість учасників почувалися безпечніше, коли спали поруч зі своїм собакою. Це відчуття захищеності може пояснювати психологічну користь, яку багато власників собак отримують від спільного сну зі своїм улюбленцем.

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