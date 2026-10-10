Загадка нерасшифрованной Рукописи Войнича раскрыта: ее 100 лет читали неправильно (фото)

Новый анализ показал, что 500 лет назад переплетчики еще больше усложнили и без того большую загадку странной книги.

Рукопись Войнича – это иллюстрированный кодекс, написанный неизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. Книга названа так, ведь ее в 1912 году приобрел польский букинист Вильфред Войнич. Сейчас она находится в библиотеке Йельского университета в США. До сих пор рукопись остается нерасшифрованной. Ученые пришли к выводу, что загадочную книгу более 100 лет читали в неправильному порядке и изначально это был вовсе не кодекс. Технически кодекс представляет собой тетрадь из согнутых пополам и прошитых листов в твердом или мягком переплете. Результаты исследования опубликованы в журнале Digital Medievalist, пишет IFLScience.

Рукопись Войнича представляет собой весьма причудливый иллюстрированный кодекс, в котором вместе с неизвестными словами содержатся изображения неопознанных растений, странных животных, замков и загадочных астрологических символов. Язык рукописи напоминает естественный язык и, по мнению исследователей, даже подчиняется свойственным им закономерностям, но до сих пор никто не расшифровал этот текст, состоящий примерно из 170 000 знаков.

По словам авторов исследования, радиоуглеродный анализ показывает, что пергамент для рукописи был создан из кожи животных, живших между 1404 и 1438 годами Фото: Wikipedia

По словам авторов исследования, радиоуглеродный анализ показывает, что пергамент для рукописи был создан из кожи животных, живших между 1404 и 1438 годами. Определенные иллюстрации указывают на то, что книга была написана в южной части Германии или же в северной части Италии. Как показало исследование, страницы в Рукописи Войнича, возможно, перепутаны и расположены в неверном порядке. Это еще больше усложняет расшифровку загадочного текста.

Как показало исследование, страницы в Рукописи Войнича, возможно, перепутаны и расположены в неверном порядке Фото: Wikipedia

Ученые проанализировали рукопись с помощью семантического анализа. Авторы не пытались расшифровать Рукопись Войнича, они искали признаки, указывающие на первоначальную структуру и порядок расположения страниц в документе.

Сравнив эту рукопись с другими текстами примерно того же периода ученые обнаружили, что книга вовсе не была рассчитана на переплет в виде кодекса. Исследование предполагает, что изначально Рукопись Войнича представляла собой собрание отдельных сдвоенных листов, предназначенных для последовательного чтения. По сути, страницы были сброшюрованы в неправильном порядке. Ученые считают, что в этом виноваты переплетчики, которые, как считается, брошюровали документ в 1400-х–1500-х годах.

В то же время исследование предполагает, что данный документ был написан не одним человеком. Над рукописью могли работать несколько разных людей.

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