У Урана также есть кольца: ученые их обнаружили совершено случайно (фото)

Астрономы хотели получить новые данные об атмосфере Урана, но в итоге сделали грандиозное открытие.

Планета Сатурн наиболее известна своими кольцами. Но на самом деле кольцевая система также есть у Юпитера, Урана и Нептуна. Впервые кольца Урана, седьмой планеты Солнечной системы, были обнаружены совершенно случайно, пишет Фокус.

О том, что у Урана есть кольца стало известно 10 марта 1977 года, когда их впервые обнаружила группа американских ученых в составе Джеймса Эллиота, Эдварда Данхэма и Джессики Минк.

Воздушная обсерватория имени Койпера Фото: NASA

Они находились на борту воздушной обсерватории имени Койпера и хотели получить новые сведения об атмосфере Урана, в частности о температуре и давлении. Для этого астрономы планировали использовать покрытие звезды SAO 158687 планетой Уран.

Уран и его кольца. Снимок космического телескопа Уэбб Фото: NASA

Покрытие – это явление, когда планета заслоняет собой звезду. Ученые хотели увидеть, как Уран постепенно перекрывает свет звезды, чтобы получить представление об атмосфере планеты.

Ученые следили за процессом покрытия и обнаружили неожиданные данные. Их анализ показал, что до покрытия Ураном звезды SAO 158687 свет последней становился менее ярким. Таким образом астрономы случайно обнаружили первые 9 колец Урана: сначала они нашли пять колец, а затем еще четыре.

Уран и его кольца. Снимок космического телескопа Уэбб Фото: NASA

На сегодня ученым известно, что Уран имеет 13 колец. Два из них обнаружил в 1986 году космический аппарат NASA "Вояджер-2", а еще два увидел в 2005 году космический телескоп Хаббл.

Кольца Урана. Снимок зонда "Вояджер-2" Фото: NASA

Ширина колец, которые состоят из водяного льда, пыли и органических соединений, составляет несколько километров. При этом радиус самого маленького кольца составляет примерно 38 000 км, а самого большого – примерно 98 000 км.

Считается, что возраст колец Урана составляет около 600 миллионов лет. Вероятно, кольца этой планеты были созданы в результате разрушения ее спутников.

Напоминаем, что Уран является седьмой планетой Солнечной системы, которая находится на расстоянии от 2,6 до 3,2 миллиардов километров. Это расстояние меняется из-за особенностей орбиты Урана, по которой он вращается вокруг Солнца.

Уран – это самая холодная планета в Солнечной системе, где средняя температура составляет минус 220 градусов Цельсия. Хотя планета Нептун находится дальше, там все же немного теплее.

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