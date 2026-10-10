Вымерший вид: денисовцы были отличными охотниками, но эту пищу они не употребляли

Представители вымершего вида людей обладали мощным телосложением, идеально подходящим для охоты, но одного важного источника пищи не было в их рационе.

Вымерший вид людей, известный как денисовский человек, обитал в Азии примерно 200 000 – 32 000 лет назад. Эти древние люди были хорошо приспособлены к охоте на крупную дичь, но, как считают ученые, они не ловили рыбу. Неясно, сыграло ли это какую-либо роль в вымирании данного вида, но новые данные позволяют лучше понять особенности поведения наших ближайших эволюционных родственников. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv, пишет IFLScience.

Денисовский человек населял обширные территории Азии, но о существовании этого вида древних людей ученые узнали только 16 лет назад. Ученые исследовали большеберцовую кость денисовца, найденную у побережья Тайваня. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст кости составляет 45 000 лет.

Исходя из длины кости, ученые вычислили, что рост денисовца составлял около 190 сантиметров. На кости были обнаружены следы зажившей травмы. Ученые считают, что она была получена во время охоты. Авторы исследования говорят, то эти и другие анатомические данные, показывают, что денисовцы имели идеальное телосложения для охоты на крупных животных на открытой местности.

Изотопный анализ кости показал, что растения, которыми питался денисовец, были характерны для открытых ландшафтов, таких как саванны. В то же время уровень изотопов азота указывает на то, что этот древний человек потреблял много мяса и, вероятно, охотился на крупных травоядных животных.

Но, как ни странно, исследование показало, что данный денисовский человек не употребляла в пищу рыбу, которой, вероятно, было много в близлежащих реках и прибрежных зонах. Для сравнения, жившие в то же время в Китае и Юго-Восточной Азии представители Homo sapiens ели как мясо наземных животных, так и рыбу.

Неясно, сыграл ли рацион, лишенный рыбы, какую-либо роль в вымирании денисовцев. Ученые считают, что конкуренция с Homo sapiens, проникшими на территорию денисовцев около 45 000 лет назад, могла способствовать исчезновению этих древних людей.

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