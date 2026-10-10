Предки человека делили маршрут выхода из Африки с настоящими гигантами (фото)

Зуб и бивень вымершего слона помогли ученым восстановить картину того, как проходило освоение предками человека территорий за пределами Африки.

За сотни тысяч лет до того, как Homo Sapiens, покинули Африку предки современного человека отправились осваивать новые территории и добрались к Леванту, региону на Ближнем Востоке, соединяющем Африку с Евразией. Новое исследование показывает, что этот важнейший миграционный коридор использовали не только предки человека, но и гигантские слоны, служившие для людей источником пищи. Результаты исследования опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews, пишет IFLScience.

Ученые провели раскопки на территории археологического памятника Гешер-Бенот-Яаков на севере Израиля и обнаружили хорошо сохранившийся зуб и фрагмент бивня возрастом 700 000 лет, принадлежавшие вымершему слону с прямыми бивнями — Palaeoloxodon antiquus. Эти слоны достигали высоты 4 метров и были одними из крупнейших наземных млекопитающих плейстоцена.

Коллекция каменных орудий ашельской культуры, найденных рядом с останками слона Фото: IFLS

Ученые использовали зуб как своего рода биологический архив для реконструкции экосистемы, в которой сосуществовали крупные млекопитающие и предки человека, создававшие каменные орудия для охоты.

Компьютерная реконструкция зуба слона Фото: IFLS

Рядом с останками слона археологи нашли каменные топоры и другие орудия, характерные для ашельской культуры. Хотя это не доказывает, что именно на этого слона охотились предки человека, владевшие технологией изготовления каменных орудий для охоты, появление ашельской культуры совпало по времени с тем, как предки человека начали использовать хоботных животных в качестве добычи.

Palaeoloxodon antiquus - реконструкция внешнего вида Фото: Wikipedia

Но эта находка свидетельствует о том, что 700 000 лет назад этот регион служил надежным экологическим убежищем как для людей, так и для представителей мегафауны. Например, изотопный анализ зуба слона показал, что животное питалось растениями, характерными для лугов и заболоченных территорий. Это позволяет предположить, что местный ландшафт представлял собой открытые редколесья, прорезанные реками. А это были идеальные условия для процветания как предков человека, так и их добычи.

Фрагмент бивня слона Фото: phys.org

Заболоченные земли, реки и леса поддерживали жизнь вдоль одного из древнейших в мире миграционных коридоров 700 000 лет назад. Будучи единственным сухопутным мостом между Африкой и Евразией, Левант служил важнейшим путем, по которому предки человека покидали родные края в поисках новых мест обитания. Не будь в Леванте столь благоприятных условий, неизвестно, удалось ли бы предкам людей вообще совершить такой переход в другие части света. К счастью, этот регион был настоящим раем для слонов, а значит, у древних людей всегда было много пищи, говорят ученые.

Зуб и бивень Palaeoloxodon antiquus Фото: IFLS

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