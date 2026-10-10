Почему некоторые животные имеют яркую окраску: это может изменить даже цвет кожи человека

Многие из самых красочных животных в природе потребляют большое количество каротиноидов.

На Галапагосских островах в Тихом океане можно встретить большое количество животных и птиц, имеющих яркую окраску, в частности полностью розовых фламинго. Оказывается, эти животные и птицы не рождаются с такой яркой окраской. Натуралист Хорхе Алекс Гутьеррес Герреро говорит, что все дело в природных пигментах, играющих важную роль в работе иммунной системы животных. Они способны изменить даже цвет человеческой кожи, пишет Popular Science.

Яркая внешность галапагосских птиц, например, голубоногих олуш или фрегатов, имеющих красный горловой мешок, является результатом их питания. А точнее, следствие усвоения природных красителей, известных как каротиноиды.

Голубоногая олуша Фото: Wikipedia

Каротиноиды — это природные пигменты, которые вырабатывают растения, водоросли и фитопланктон. Эти органические соединения действуют как мощные антиоксиданты, способные защищать клетки от повреждений. Кроме того, они обеспечивают яркую окраску, необходимую для выживания многим животным, птицам и рыбам. Например, розовые фламинго постепенно теряют свою окраску, если в их рационе не хватает каротиноидов.

Животные на Галапагосских стровах получают каротиноиды с пищей, поскольку сами они не способны вырабатывать эти пигменты. Наземные игуаны поедают цветы и листья кактусов, чтобы получить каротиноиды, а голубоногие олуши — свежую рыбу. Розовые фламинго получают необходимую дозу каротиноидов из водорослей и мелких раков.

Фрегаты Фото: Popular Science

После того как организм животных переваривает и усваивает эти природные пигменты, характерные для них цвета, оттенки красного, оранжевого и желтого, начинают проявляться во всем теле. Зачастую чем красочнее окраска, тем здоровее животное.

Каротиноиды нет являются жизненно необходимыми питательными веществами. Тем не менее, они служат важным источником витамина А. Это ключевой элемент, обеспечивающий репродуктивное здоровье, хорошее зрение и крепкий иммунитет.

Употребление продуктов, богатых каротиноидами, также может изменить цвет кожи человека. Самый известный пример связан с употреблением моркови. Этот овощ содержит большое количество красно-оранжевого каротиноида под названием бета-каротин, который наш организм преобразует в витамин А.

Но если мы потребляем больше бета-каротина, чем требуется организму, излишки пигмента начинают циркулировать в крови, придавая коже желтоватый или оранжевый оттенок.

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