Огненное возвращение астронавтов с Луны: NASA показало неизвестные данные "Артемида-2" (видео)

NASA опубликовало огромный массив данных, включающий фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, которые были собраны за время исторической миссии к Луне.

NASA опубликовало первую партию научных данных, собранных в рамках миссии "Артемида-2" в апреле 2026 года. Сюда входят около 1000 фотографий, видео- и аудиозаписи, многие из которых ранее не публиковались. Всего первая партия данных имеет объем 814 гигабайт.

Напоминаем, что в апреле 2026 года четверо астронавтов, Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох из NASA, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства, на корабле "Орион" впервые с 1972 года облетели Луну и вернулись обратно. Они находились дальше от Земли, чем любой другой человек в истории, а также видели участки обратной стороны Луны, которые еще никогда не видели астронавты.

Объем опубликованной информации огромный, но можно выделить самые интересные моменты. Если вы хотите самостоятельно познакомиться с материалами NASA, можете перейти по ссылке сюда и сюда.

Кристина Кох (внизу) и Виктор Гловер на борту корабля "Орион" Фото: NASA

Хотя принято начинать любой обзор с начала миссии, лучше посмотрите, как космический корабль "Орион" входит в атмосферу Земли на скорости 39 472 км/ч. Выше вы можете наблюдать возвращение астронавтов домой либо с помощью короткого, либо более длинного видеоролика.

За 10 дней полета вокруг Луны астронавты провели много научных исследований и наблюдений за спутником Земли. Это были первые исследования за более чем 50 лет, которые провели люди за пределами низкой околоземной орбиты.

Экипаж миссии "Артемида-2" стал свидетелем уникального события, которое было видно невооруженным глазом. Астронавты увидели стразу 5 вспышек света, которые были связаны с падением метеоритов на поверхность Луны.

Если смотреть с Земли, то Луна, кажется, имеет серый цвет. Но астронавты увидели, что Луна бывает серой, черной, коричневой, бежевой, белой, зеленой и даже синей. Эта палитра цветов помогает ученым определить, какие типы горных пород и минералов могут встречаться в различных районах лунной поверхности.

Астронавты увидели, что Луна бывает серой, черной, коричневой, бежевой, белой, зеленой и даже синей Фото: NASA

Экипаж также проводил наблюдения за линией терминатора на Луне. Эта линия разделяет дневную и ночную сторону Луны. На линии терминатора астронавты смогли увидеть невероятный контраст теней и текстур лунной поверхности, открывающий мельчайшие детали лунного рельефа.

Поскольку Луна всегда обращена к нам только одной стороной, с Земли мы не видим ее обратной стороны. Во время миссии "Артемида-2" астронавты облетели Луну и видели ее обратную сторону. При этом им удалось увидеть участок обратной стороны Луны, который ранее никто из астронавтов не наблюдал с такого близкого расстояния.

Экипаж также наблюдал за звездами. Представленный ниже снимок был сделан во время полного солнечного затмения, что позволило экипажу изучить астрономические объекты, которые обычно скрыты ярким светом Солнца.

На этом снимке, сделанном экипажем миссии "Артемида-2", запечатлен глубокий космос за пределами космического корабля "Орион" Фото: NASA

Другие новости науки