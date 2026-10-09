Вогняне повернення астронавтів з Місяця: NASA показало невідомі дані "Артеміда-2" (відео)

NASA опублікувало величезний масив даних, що включає фотографії, відеозаписи та аудіозаписи, зібрані під час історичної місії на Місяць.

NASA опублікувало першу партію наукових даних, зібраних у рамках місії "Артеміда-2" у квітні 2026 року. До неї входять близько 1000 фотографій, відео- та аудіозаписів, багато з яких раніше не публікувалися. Загалом перша партія даних має обсяг 814 гігабайт.

Нагадуємо, що у квітні 2026 року четверо астронавтів — Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох із NASA, а також Джеремі Хансен із Канадського космічного агентства, на кораблі "Оріон" вперше з 1972 року облетіли Місяць і повернулися назад. Вони перебували далі від Землі, ніж будь-яка інша людина в історії, а також побачили ділянки зворотного боку Місяця, яких ще ніколи не бачили астронавти.

Обсяг опублікованої інформації величезний, але можна виділити найцікавіші моменти. Якщо ви хочете самостійно ознайомитися з матеріалами NASA, можете перейти за посиланням сюди та сюди.

Крістіна Кох (внизу) та Віктор Гловер на борту корабля "Оріон" Фото: NASA

Хоча зазвичай будь-який огляд починають із початку місії, краще подивіться, як космічний корабель "Оріон" входить в атмосферу Землі зі швидкістю 39 472 км/год. Вище ви можете спостерігати за поверненням астронавтів додому за допомогою короткого або більш тривалого відеоролика.

За 10 днів польоту навколо Місяця астронавти провели чимало наукових досліджень та спостережень за супутником Землі. Це були перші дослідження за понад 50 років, які люди провели за межами низької навколоземної орбіти.

Екіпаж місії "Артеміда-2" став свідком унікальної події, яку можна було побачити неозброєним оком. Астронавти побачили одразу 5 спалахів світла, пов’язаних із падінням метеоритів на поверхню Місяця.

Якщо дивитися з Землі, то Місяць, здається, має сірий колір. Але астронавти побачили, що Місяць буває сірим, чорним, коричневим, бежевим, білим, зеленим і навіть синім. Ця палітра кольорів допомагає вченим визначити, які типи гірських порід і мінералів можуть зустрічатися в різних районах місячної поверхні.

Астронавти побачили, що Місяць буває сірим, чорним, коричневим, бежевим, білим, зеленим і навіть синім Фото: NASA

Екіпаж також проводив спостереження за лінією термінатора на Місяці. Ця лінія розділяє денну та нічну сторони Місяця. На лінії термінатора астронавти змогли побачити неймовірний контраст тіней і текстур місячної поверхні, що відкриває найдрібніші деталі місячного рельєфу.

Оскільки Місяць завжди звернений до нас лише однією стороною, із Землі ми не бачимо його зворотного боку. Під час місії "Артеміда-2" астронавти облетіли Місяць і побачили його зворотний бік. При цьому їм вдалося побачити ділянку зворотного боку Місяця, яку раніше жоден з астронавтів не спостерігав з такої близької відстані.

Екіпаж також спостерігав за зірками. Наведений нижче знімок було зроблено під час повного сонячного затемнення, що дозволило екіпажу дослідити астрономічні об’єкти, які зазвичай приховані яскравим світлом Сонця.

На цьому знімку, зробленому екіпажем місії "Артеміда-2", зображено глибокий космос за межами космічного корабля "Оріон" Фото: NASA

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