Чому деякі тварини мають яскраве забарвлення: це може змінити навіть колір шкіри людини

Багато з найяскравіших тварин у природі споживають велику кількість каротиноїдів.

На Галапагоських островах у Тихому океані можна зустріти велику кількість тварин і птахів із яскравим забарвленням, зокрема повністю рожевих фламінго. Виявляється, ці тварини та птахи не народжуються з таким яскравим забарвленням. Натураліст Хорхе Алекс Гутьєррес Герреро каже, що вся справа в природних пігментах, які відіграють важливу роль у роботі імунної системи тварин. Вони здатні змінити навіть колір людської шкіри, пише Popular Science.

Яскрава зовнішність галапагоських птахів, наприклад, блакитноногих олушів або фрегатів, які мають червоний горловий мішок, є результатом їхнього харчування. А точніше, це наслідок засвоєння природних барвників, відомих як каротиноїди.

Блакитнонога олуша Фото: Wikipedia

Каротиноїди — це природні пігменти, які виробляють рослини, водорості та фітопланктон. Ці органічні сполуки діють як потужні антиоксиданти, здатні захищати клітини від пошкоджень. Крім того, вони забезпечують яскраве забарвлення, необхідне для виживання багатьох тварин, птахів і риб. Наприклад, рожеві фламінго поступово втрачають своє забарвлення, якщо в їхньому раціоні бракує каротиноїдів.

Тварини на Галапагоських островах отримують каротиноїди з їжею, оскільки самі вони не здатні виробляти ці пігменти. Наземні ігуани поїдають квіти та листя кактусів, щоб отримати каротиноїди, а блакитноногі олуші — свіжу рибу. Рожеві фламінго отримують необхідну дозу каротиноїдів із водоростей та дрібних раків.

Фрегати Фото: Popular Science

Після того як організм тварин перетравлює й засвоює ці природні пігменти, характерні для них кольори — відтінки червоного, помаранчевого та жовтого — починають проявлятися по всьому тілу. Найчастіше чим яскравіше забарвлення, тим здоровіша тварина.

Каротиноїди не є життєво необхідними поживними речовинами. Проте вони є важливим джерелом вітаміну А. Це ключовий елемент, що забезпечує репродуктивне здоров’я, хороший зір та міцний імунітет.

Вживання продуктів, багатих на каротиноїди, також може змінити колір шкіри людини. Найвідоміший приклад пов'язаний із вживанням моркви. Цей овоч містить велику кількість червоно-помаранчевого каротиноїду під назвою бета-каротин, який наш організм перетворює на вітамін А.

Але якщо ми споживаємо більше бета-каротину, ніж потрібно організму, надлишки пігменту починають циркулювати в крові, надаючи шкірі жовтуватого або помаранчевого відтінку.

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