Дикие африканские слоны делают себе смузи из лечебных растений

Ученые выяснили, что африканские слоны занимаются самолечение, используя растения, которые популярны в народной медицине среди людей. Многие из этих растений могут бороться с разного рода инфекциями.

Ранее ученые видели подобное поведение среди азиатских слонов, но никогда не исследовали африканских. Как оказалось, последние также прибегают к разным методам самолечения. Также были зафиксированы случаи, когда слоны делали лекарства для своих детенышей, пишет IFL Science.

“Представители любого вида на планете так или иначе занимаются самолечением”, - говорит приматолог из Университета Нагасаки Майкл Хаффман.

Но он подчеркивает, что уровень сложности применяемых методов различается у разных видов, а случаи взаимного лечения встречаются еще реже.

Исследователи провели опрос среди представителей народа сабаот — коренных жителей района горы Элгон в Кении. Каждый из опрошенных рассказывал, что видел, как больные слоны искали определенные растения.

Местные жители сообщили об использовании в общей сложности 35 видов растений, а также четырех разновидностей почвы или минералов. Слоны с горы Элгон уже известны тем, что добывают соль в пещерах, порой углубляясь под землю на 200 метров, так что было уже известно: их рацион не ограничивается лишь растительной пищей.

Местные жители приписывали целебные свойства 25 видам растений, поедаемых слонами, хотя авторы исследования высказываются осторожнее, выделяя лишь 8 видов.

Слоны не ограничиваются лишь собственным лечением. Местные жители рассказали о случаях лечения других слонов — так называемой «алломедикации» (лечении сородичей), порой отличающейся удивительной сложностью.

Например, наблюдались случаи, когда слонихи жевали определенные листья, кору или корни, а затем смешивали полученную массу с молоком, создавая своего рода смузи для своих детенышей.

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