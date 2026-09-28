Дикі африканські слони готують собі смузі з лікарських рослин

Вчені з'ясували, що африканські слони займаються самолікуванням, використовуючи рослини, які широко застосовуються в народній медицині серед людей. Багато з цих рослин здатні боротися з різними видами інфекцій.

Раніше вчені спостерігали подібну поведінку серед азіатських слонів, але ніколи не досліджували африканських. Як виявилося, останні також вдаються до різних методів самолікування. Також були зафіксовані випадки, коли слони готували ліки для своїх дитинчат, пише IFL Science.

"Представники будь-якого виду на планеті так чи інакше займаються самолікуванням", — каже приматолог з Університету Нагасакі Майкл Хаффман.

Однак він наголошує, що рівень складності застосовуваних методів різниться у різних видів, а випадки взаємного лікування трапляються ще рідше.

Дослідники провели опитування серед представників народу сабаот — корінних мешканців району гори Елгон у Кенії. Кожен з опитаних розповідав, що бачив, як хворі слони шукали певні рослини.

Місцеві жителі повідомили про використання загалом 35 видів рослин, а також чотирьох різновидів ґрунту чи мінералів. Слони з гори Елгон вже відомі тим, що добувають сіль у печерах, іноді заглиблюючись під землю на 200 метрів, тож було вже відомо: їхній раціон не обмежується лише рослинною їжею.

Місцеві жителі приписували цілющі властивості 25 видам рослин, якими харчуються слони, хоча автори дослідження висловлюються обережніше, виділяючи лише 8 видів.

Слони не обмежуються лише власним лікуванням. Місцеві жителі розповіли про випадки лікування інших слонів — так звану "аломедикацію" (лікування родичів), яка іноді відрізняється дивовижною складністю.

Наприклад, траплялися випадки, коли слонихи жували певне листя, кору чи коріння, а потім змішували отриману масу з молоком, створюючи своєрідні смузі для своїх дитинчат.

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