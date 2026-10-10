Предки людини ділили маршрут виходу з Африки зі справжніми гігантами (фото)

Зуб і бивень вимерлого слона допомогли вченим відтворити картину того, як відбувалося заселення предками людини територій за межами Африки.

За сотні тисяч років до того, як Homo Sapiens покинули Африку, предки сучасної людини вирушили освоювати нові території й дісталися Леванту — регіону на Близькому Сході, що з’єднує Африку з Євразією. Нове дослідження показує, що цей найважливіший міграційний коридор використовували не тільки предки людини, а й гігантські слони, які слугували людям джерелом їжі. Результати дослідження опубліковано в журналі Quaternary Science Reviews, пише IFLScience.

Вчені провели розкопки на території археологічної пам’ятки Гешер-Бенот-Яаков на півночі Ізраїлю та виявили добре збережений зуб і фрагмент бивня віком 700 000 років, що належали вимерлому слону з прямими бивнями — Palaeoloxodon antiquus. Ці слони досягали висоти 4 метрів і були одними з найбільших наземних ссавців плейстоцену.

Колекція кам"яних знарядь ашельської культури, знайдених поруч із рештками слона Фото: IFLS

Вчені використали зуб як своєрідний біологічний архів для реконструкції екосистеми, в якій співіснували великі ссавці та предки людини, які виготовляли кам’яні знаряддя для полювання.

Комп'ютерна реконструкція зуба слона Фото: IFLS

Поруч із останками слона археологи знайшли кам’яні сокири та інші знаряддя, характерні для ашельської культури. Хоча це не доводить, що саме на цього слона полювали предки людини, які володіли технологією виготовлення кам’яних знарядь для полювання, поява ашельської культури збіглася в часі з тим, як предки людини почали використовувати хоботних тварин як здобич.

Palaeoloxodon antiquus — реконструкція зовнішнього вигляду Фото: Wikipedia

Однак ця знахідка свідчить про те, що 700 000 років тому цей регіон слугував надійним екологічним притулком як для людей, так і для представників мегафауни. Наприклад, ізотопний аналіз зуба слона показав, що тварина харчувалася рослинами, характерними для луків і заболочених територій. Це дозволяє припустити, що місцевий ландшафт являв собою відкриті рідкі ліси, прорізані річками. А це були ідеальні умови для процвітання як предків людини, так і їхньої здобичі.

Фрагмент бивня слона Фото: phys.org

Заболочені землі, річки та ліси забезпечували життя вздовж одного з найдавніших у світі міграційних коридорів 700 000 років тому. Будучи єдиним сухопутним мостом між Африкою та Євразією, Левант слугував найважливішим шляхом, яким предки людини залишали рідні краї у пошуках нових місць проживання. Якби в Леванті не було таких сприятливих умов, невідомо, чи вдалося б предкам людей взагалі здійснити такий перехід в інші частини світу. На щастя, цей регіон був справжнім раєм для слонів, а отже, у стародавніх людей завжди було багато їжі, кажуть вчені.

Зуб і бивень Palaeoloxodon antiquus Фото: IFLS

Інші новини науки