У Урана також є кільця: вчені виявили їх цілком випадково (фото)

Астрономи хотіли отримати нові дані про атмосферу Урана, але в підсумку зробили грандіозне відкриття.

Планета Сатурн найвідоміша своїми кільцями. Але насправді кільцева система є також у Юпітера, Урана та Нептуна. Вперше кільця Урана, сьомої планети Сонячної системи, були виявлені абсолютно випадково, пише Фокус.

Про те, що Уран має кільця, стало відомо 10 березня 1977 року, коли їх уперше виявила група американських вчених у складі Джеймса Еліота, Едварда Данхема та Джессіки Мінк.

Повітряна обсерваторія імені Койпера Фото: NASA

Вони перебували на борту повітряної обсерваторії імені Койпера і хотіли отримати нові дані про атмосферу Урана, зокрема про температуру та тиск. Для цього астрономи планували використати затемнення зірки SAO 158687 планетою Уран.

Уран та його кільця. Знімок космічного телескопа "Вебб" Фото: NASA

Затемнення — це явище, коли планета затуляє собою зірку. Вчені хотіли побачити, як Уран поступово затуляє світло зірки, щоб отримати уявлення про атмосферу планети.

Вчені спостерігали за процесом утворення оболонки й виявили несподівані дані. Їхній аналіз показав, що до утворення оболонки навколо зірки SAO 158687 світло останньої ставало менш яскравим. Таким чином астрономи випадково виявили перші 9 кілець Урана: спочатку вони знайшли п’ять кілець, а потім ще чотири.

Уран та його кільця. Знімок космічного телескопа "Вебб" Фото: NASA

На сьогодні вченим відомо, що Уран має 13 кілець. Два з них виявив у 1986 році космічний апарат NASA "Вояджер-2", а ще два — у 2005 році космічний телескоп "Габбл".

Кільця Урана. Знімок зонда "Вояджер-2" Фото: NASA

Ширина кілець, що складаються з водяного льоду, пилу та органічних сполук, становить кілька кілометрів. При цьому радіус найменшого кільця становить приблизно 38 000 км, а найбільшого — приблизно 98 000 км.

Вважається, що вік кілець Урана становить близько 600 мільйонів років. Ймовірно, кільця цієї планети утворилися в результаті руйнування її супутників.

Нагадуємо, що Уран — це сьома планета Сонячної системи, яка розташована на відстані від 2,6 до 3,2 мільярдів кілометрів. Ця відстань змінюється через особливості орбіти Урана, по якій він обертається навколо Сонця.

Уран — це найхолодніша планета в Сонячній системі, де середня температура становить мінус 220 градусів Цельсія. Хоча планета Нептун розташована далі, там все ж трохи тепліше.

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