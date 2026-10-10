Загадка нерозшифрованого Рукопису Войніча розкрита: його 100 років читали неправильно (фото)

Новий аналіз показав, що 500 років тому палітурники ще більше ускладнили і без того велику загадку дивної книги.

Рукопис Войніча — це ілюстрований кодекс, написаний невідомим автором невідомою мовою з використанням невідомого алфавіту. Книга отримала таку назву, оскільки у 1912 році її придбав польський антиквар Вільфред Войніч. Зараз вона зберігається в бібліотеці Єльського університету в США. Досі рукопис залишається нерозшифрованим. Вчені дійшли висновку, що загадкову книгу понад 100 років читали в неправильному порядку і спочатку це був зовсім не кодекс. Технічно кодекс являє собою зошит із зігнутих навпіл і прошитих аркушів у твердій або м’якій палітурці. Результати дослідження опубліковано в журналі Digital Medievalist, пише IFLScience.

Рукопис Войнича — це вельми химерний ілюстрований кодекс, у якому поряд із невідомими словами містяться зображення неідентифікованих рослин, дивних тварин, замків та загадкових астрологічних символів. Мова рукопису нагадує природну мову і, на думку дослідників, навіть підпорядковується властивим їй закономірностям, але досі ніхто не розшифрував цей текст, що складається приблизно з 170 000 знаків.

За словами авторів дослідження, радіовуглецевий аналіз показує, що пергамент для рукопису було виготовлено зі шкіри тварин, які жили в період між 1404 і 1438 роками Фото: Wikipedia

За словами авторів дослідження, радіовуглецевий аналіз показує, що пергамент для рукопису було виготовлено зі шкіри тварин, які жили в період між 1404 і 1438 роками. Деякі ілюстрації вказують на те, що книга була написана в південній частині Німеччини або ж у північній частині Італії. Як показало дослідження, сторінки в "Войничському рукописі", можливо, переплутані й розташовані в неправильному порядку. Це ще більше ускладнює розшифровку загадкового тексту.

Як показало дослідження, сторінки в Рукописі Войніча, можливо, переплутані й розташовані в неправильному порядку Фото: Wikipedia

Вчені проаналізували рукопис за допомогою семантичного аналізу. Автори не намагалися розшифрувати Рукопис Войніча, вони шукали ознаки, що вказують на початкову структуру та порядок розташування сторінок у документі.

Порівнявши цей рукопис з іншими текстами приблизно того ж періоду, вчені виявили, що книга зовсім не була призначена для палітурки у вигляді кодексу. Дослідження припускає, що спочатку Рукопис Войніча являв собою збірку окремих здвоєних аркушів, призначених для послідовного читання. По суті, сторінки були зшиті в неправильному порядку. Вчені вважають, що в цьому винні палітурники, які, як вважається, зшивали документ у 1400-х–1500-х роках.

Водночас дослідження припускає, що цей документ був написаний не однією людиною. Над рукописом могли працювати кілька різних людей.

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