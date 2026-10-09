Виявлено невідомий науці вид: його знайшли на фото в Instagram (фото)

Іноді дослідники роблять наукові відкриття завдяки несподіваним джерелам.

Вчені випадково виявили новий вид гігантських водяних лілій завдяки фотографії, опублікованій в Instagram. Вони побачили незвичайну рослину й вирушили до Колумбії, де й знайшли новий вид, який отримав назву Victoria colombiana. На жаль, він перебуває на межі повного зникнення. Дослідження опубліковано в журналі Phytotaxa, пише Gizmodo.

Джеремайя Харріс, власник розплідника хижих рослин у США, опублікував у Instagram звичайне селфі поруч із гігантською водяною лілією, коли перебував у Колумбії. Гарріс вважав, що це просто екземпляр гігантської водяної лілії виду Вікторія амазонська (Victoria amazonica). Коли цей знімок побачили автори дослідження, вони вирішили, що це інший вид роду Victoria, адже в цьому регіоні Колумбії Victoria amazonica не зустрічається.

Вчені вирушили до Колумбії, де й виявили новий вид водяних лілій, який отримав назву Victoria colombiana Фото: Антарктида

Використовуючи супутникові знімки, вчені підтвердили наявність рослин роду Victoria у цьому регіоні. Потім вони вирушили до Колумбії на пошуки потенційно нового виду. І вони його виявили. Загалом вчені описали сім рослин нового виду Victoria colombiana, які ростуть у місцевих озерах.

Також вчені стверджують, що ще одну водяну лілію, Victoria mattogrossensis, слід вважати окремим видом. Таким чином, тепер рід Victoria налічує п’ять відомих видів гігантських водяних лілій.

Вчені вважають, що вид Victoria colombiana перебуває під загрозою повного зникнення Фото: Антарктида

За оцінками дослідників, у дикій природі налічується всього від 30 до 50 рослин виду Victoria colombiana, хоча десь можуть приховуватися й інші популяції. Вчені вважають, що цей вид перебуває під загрозою повного зникнення.

Тому дослідники мають намір звернутися до Міжнародного союзу охорони природи з пропозицією надати виду Victoria colombiana відповідний статус охорони.

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