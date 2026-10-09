На орбіті розпався 45-річний радянський супутник: експерти попереджають про катастрофу

Метеорологічний супутник, створений у СРСР, зазнав аварії вже вдруге за 22 роки. На орбіті спостерігається тривожна тенденція.

Нові уламки космічного сміття утворив радянський супутник "Метеор-2-7", запущений у 1981 році. Він розпався на десятки уламків на низькій навколоземній орбіті. Експерти попереджають, що ці уламки становлять небезпеку для діючих космічних апаратів, пише Space.

Американська компанія LeoLabs, яка займається моніторингом космічного простору, виявила, що старий радянський супутник "Метеор-2-7" розпався на кілька десятків уламків, утворивши нову хмару космічного сміття. У LeoLabs вважають, що ці уламки становлять загрозу для інших діючих супутників.

Наразі невідома точна кількість уламків, а також причина руйнування супутника. Експерт з космічного сміття Джим Шелл повідомив, що у 2004 році "Метеор-2-7" вже руйнувався на висоті 855 км над Землею.

Супутник "Метеор-2-7" було запущено у 1981 році. Він призначався для спостереження за поверхнею Землі та атмосферою. Однак апарат пропрацював трохи більше року, після чого вийшов з ладу і відтоді перебував на висоті 800–900 км.

Експерти з LeoLabs зазначають, що це нове руйнування супутника є частиною триваючого розпаду космічних апаратів на навколоземній орбіті, який останніми роками став частішим. Це створює тривожну тенденцію. Подібні події призводять до збільшення кількості космічного сміття, яке загрожує діючим апаратам на орбіті.

Експерти попереджають, що постійне збільшення кількості супутників, які виводяться на орбіту, підвищує ризик зіткнень і руйнувань, здатних спричинити ланцюгову реакцію. Руйнування супутників створює все нові й нові уламки, які можуть знищити сотні й навіть тисячі діючих супутників.

Зростаюча кількість космічного сміття становить загрозу для астронавтів. У лютому цього року китайський космічний корабель зазнав пошкоджень від уламка космічного сміття, через що астронавти тривалий час не могли повернутися на Землю.

Якщо у 2005 році Європейське космічне агентство повідомляло, що на навколоземній орбіті перебуває понад 16 000 уламків космічного сміття, то у 2026 році їх було вже понад 44 000.

Експерти зазначають, що супутникам доводиться дедалі частіше виконувати маневри ухилення, щоб уникнути зіткнення з космічним сміттям. Але одного разу може статися ситуація, коли такі маневри призведуть до зіткнення діючих супутників. Таким чином, низька навколоземна орбіта може перетворитися на величезне кладовище космічних апаратів. І це не дозволить здійснювати нові запуски в космос.

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