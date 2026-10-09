У космосі виявлено загадковий викид енергії: вчених здивувало його джерело

Астрономи виявили найвіддаленіший швидкий радіоспалах, джерелом якого може бути об’єкт із найпотужнішим магнітним полем.

Вчені за допомогою радіотелескопа MeerKAT виявили загадковий спалах радіовипромінювання та енергії, відомий як швидкий радіоспалах. Це найвіддаленіше й найдавніше подібне астрономічне явище. За допомогою космічного телескопа "Вебб" було виявлено його джерело, яке здивувало астрономів. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Space.

Швидкі радіоспалахи — це загадкові викиди радіовипромінювання та енергії, здатні за мілісекунди вивільнити стільки ж енергії, скільки Сонце випромінює за кілька років. Ці явища були вперше виявлені 19 років тому і відтоді ставлять науковців у глухий кут.

Тепер же астрономи виявили найвіддаленіший і найдавніший швидкий радіоспалах, який отримав назву FRB 20240304B і надійшов з відстані близько 11 мільярдів світлових років, коли Всесвіту було майже 3 мільярди років. Це відкриття може допомогти розгадати таємницю походження цих потужних викидів енергії.

За словами вчених, FRB 20240304B було виявлено на відстані, яка більш ніж удвічі перевищує відстань до попереднього рекордсмена.

Вчених здивувало джерело FRB 20240304B. Виявилося, що цей швидкий радіоспалах виник у напрочуд маленькій галактиці з низьким вмістом важких хімічних елементів, але в ній відбувається бурхливе утворення нових зірок. Це відкриття дає змогу краще зрозуміти умови, за яких виникають загадкові спалахи радіовипромінювання.

З огляду на те, що FRB 20240304B подолав мільярди світлових років у просторі, за його допомогою можна дослідити матерію, крізь яку він пройшов, і простежити еволюцію Всесвіту за 11 мільярдів років.

Вважається, що швидкі радіоспалахи випромінюють магнетари — один із різновидів нейтронних зірок. Останні являють собою надзвичайно щільний об’єкт діаметром близько 20 км, який виникає після того, як масивна зірка вмирає. Магнетари мають найсильніше магнітне поле у Всесвіті. Можливо, FRB 20240304B був створений магнетаром, але це ще належить з’ясувати.

Наразі найяскравішим у радіодіапазоні вважається швидкий радіоспалах FRB 20250316A, виявлений минулого року. Він приблизно в 1000 разів яскравіший, ніж звичайні подібні спалахи радіовипромінювання. Але це явище виникло набагато ближче до нас — на відстані 130 млн світлових років.

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