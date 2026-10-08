Найнезвичайніші супутники планет у Сонячній системі: там можуть жити інопланетяни (фото)
Деякі супутники планет є активними та складними світами. Можливо, там існує позаземне життя.
Найнезвичайніші супутники планет у Сонячній системі значно відрізняються від нашого Місяця. Наприклад, там є океани, активні вулкани і навіть щільна атмосфера. Деякі з них можуть бути придатними для життя. Ось 7 найнезвичайніших супутників Сонячної системи за версією Фокусу.
Іо
Іо обертається навколо Юпітера і є найактивнішим у вулканічному плані світом у Сонячній системі. Поверхня супутника змінюється через постійні виверження сотень вулканів, які викидають речовину на сотні кілометрів у космос. Через це на поверхні супутника, вкритій сіркою та лавовими озерами, не видно ударних кратерів.
Активність вулканів на Іо пов’язана з впливом Юпітера. Гравітація планети розтягує та стискає цей супутник, і внаслідок цього в його надрах виникає тертя, яке розплавляє гірські породи та перетворює їх на магму.
Європа
Супутник Юпітера Європа виглядає як крижана куля, вкрита червонуватими тріщинами. Але під крижаною оболонкою ховається глобальний океан із рідкої води. Вчені вважають, що там міститься більше води, ніж у всіх океанах на Землі.
Європа вважається світом, де може існувати позаземне життя, яке може мешкати в підземному океані. Чи це справді так — на початку наступного десятиліття це має з’ясувати космічний апарат "Europa Clipper".
Енцелад
Цей супутник Сатурна дивує вчених тим, що на його південному полюсі було виявлено струмені водяної пари, які виходять із підземного океану. Ці гейзери викидають речовину з надр супутника у космос, і саме ця речовина поповнює кільце E Сатурна. Вчені з’ясували, що водяна пара містить складні органічні молекули, які є будівельними блоками життя. Тобто на Енцеладі можуть жити інопланетяни у вигляді мікроорганізмів.
Титан
Найбільший супутник Сатурна відомий тим, що це єдиний супутник планети в Сонячній системі, який має щільну атмосферу, як на Землі. Також це єдиний супутник, на поверхні якого є річки та озера. Правда, вони наповнені не водою, а рідким метаном та етаном.
Вчені вважають, що під поверхнею Титана також прихований океан із рідкої води, і в цьому океані може існувати позаземне життя. Можливо, воно є й на поверхні. Чи так це насправді, має з’ясувати космічний апарат Dragonfly, який прибуде на Титан у 2034 році. Він здійснить посадку на Титані й навіть зможе літати в його атмосфері, якщо, звичайно, його запустять у 2028 році
Мімас
Цей супутник Сатурна за зовнішнім виглядом нагадує космічну станцію "Зірка смерті" із серії фільмів "Зоряні війни". У північній півкулі супутника розташований величезний ударний кратер шириною 138 км, названий на честь Вільяма Гершеля, який відкрив цей супутник.
Міранда
Поверхня цього супутника Урана нагадує "клаптикову ковдру" з ділянок, що відрізняються за текстурою та віком. Саме там розташований найвищий обрив у Сонячній системі: уступ Верона сягає висоти 20 км.
Вважається, що в минулому "Міранда" розпалася на частини внаслідок потужного зіткнення, але потім її уламки знову з’єдналися, і саме тому цей супутник має такий дивний зовнішній вигляд.
Тритон
Цей супутник Нептуна рухається по орбіті в напрямку, протилежному до обертання самої планети. Ймовірно, він був захоплений гравітацією Нептуна і не утворився разом із планетою. З крижаної поверхні Тритона вириваються азотні гейзери. Це один із найменш вивчених супутників планет.
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