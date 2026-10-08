Найнезвичайніші супутники планет у Сонячній системі: там можуть жити інопланетяни (фото)

Деякі супутники планет є активними та складними світами. Можливо, там існує позаземне життя.

Найнезвичайніші супутники планет у Сонячній системі значно відрізняються від нашого Місяця. Наприклад, там є океани, активні вулкани і навіть щільна атмосфера. Деякі з них можуть бути придатними для життя. Ось 7 найнезвичайніших супутників Сонячної системи за версією Фокусу.

Іо

Іо Фото: NASA

Іо обертається навколо Юпітера і є найактивнішим у вулканічному плані світом у Сонячній системі. Поверхня супутника змінюється через постійні виверження сотень вулканів, які викидають речовину на сотні кілометрів у космос. Через це на поверхні супутника, вкритій сіркою та лавовими озерами, не видно ударних кратерів.

Активність вулканів на Іо пов’язана з впливом Юпітера. Гравітація планети розтягує та стискає цей супутник, і внаслідок цього в його надрах виникає тертя, яке розплавляє гірські породи та перетворює їх на магму.

Європа

Європа Фото: NASA

Супутник Юпітера Європа виглядає як крижана куля, вкрита червонуватими тріщинами. Але під крижаною оболонкою ховається глобальний океан із рідкої води. Вчені вважають, що там міститься більше води, ніж у всіх океанах на Землі.

Європа вважається світом, де може існувати позаземне життя, яке може мешкати в підземному океані. Чи це справді так — на початку наступного десятиліття це має з’ясувати космічний апарат "Europa Clipper".

Енцелад

Енцелад Фото: NASA

Цей супутник Сатурна дивує вчених тим, що на його південному полюсі було виявлено струмені водяної пари, які виходять із підземного океану. Ці гейзери викидають речовину з надр супутника у космос, і саме ця речовина поповнює кільце E Сатурна. Вчені з’ясували, що водяна пара містить складні органічні молекули, які є будівельними блоками життя. Тобто на Енцеладі можуть жити інопланетяни у вигляді мікроорганізмів.

Титан

Титан Фото: solar-system

Найбільший супутник Сатурна відомий тим, що це єдиний супутник планети в Сонячній системі, який має щільну атмосферу, як на Землі. Також це єдиний супутник, на поверхні якого є річки та озера. Правда, вони наповнені не водою, а рідким метаном та етаном.

Вчені вважають, що під поверхнею Титана також прихований океан із рідкої води, і в цьому океані може існувати позаземне життя. Можливо, воно є й на поверхні. Чи так це насправді, має з’ясувати космічний апарат Dragonfly, який прибуде на Титан у 2034 році. Він здійснить посадку на Титані й навіть зможе літати в його атмосфері, якщо, звичайно, його запустять у 2028 році

Мімас

Мімас Фото: NASA

Цей супутник Сатурна за зовнішнім виглядом нагадує космічну станцію "Зірка смерті" із серії фільмів "Зоряні війни". У північній півкулі супутника розташований величезний ударний кратер шириною 138 км, названий на честь Вільяма Гершеля, який відкрив цей супутник.

Міранда

Міранда Фото: NASA

Поверхня цього супутника Урана нагадує "клаптикову ковдру" з ділянок, що відрізняються за текстурою та віком. Саме там розташований найвищий обрив у Сонячній системі: уступ Верона сягає висоти 20 км.

Вважається, що в минулому "Міранда" розпалася на частини внаслідок потужного зіткнення, але потім її уламки знову з’єдналися, і саме тому цей супутник має такий дивний зовнішній вигляд.

Тритон

Тритон Фото: solar-system

Цей супутник Нептуна рухається по орбіті в напрямку, протилежному до обертання самої планети. Ймовірно, він був захоплений гравітацією Нептуна і не утворився разом із планетою. З крижаної поверхні Тритона вириваються азотні гейзери. Це один із найменш вивчених супутників планет.

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