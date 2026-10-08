5 трильйонів бургерів за секунду: астрономи вперше побачили дуже голодну зірку-вампіра

Вчені вперше виявили, як маломасивна зірка забирає речовину у сусіднього коричневого карлика.

Астрономи вперше зафіксували, як зірка-вампір живиться речовиною зоряного об’єкта класу "коричневий карлик". З'ясувалося, що щосекунди зірка поглинає масу, еквівалентну 5,2 трильйонам бургерів вагою 110 грамів. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Зірка з малою масою — це зірка, маса якої становить від 0,8 до 2 мас Сонця.

Коричневі карлики — це зоряні об’єкти, які, хоча й з’являються як звичайні зірки, але не перетворюються на них через малу масу. Зазвичай маса коричневих карликів становить від 0,013 до 0,08 мас Сонця.

Астрономи виявили цікаву систему під назвою ZTF J0440+2325, яка розташована у Чумацькому Шляху на відстані 300 світлових років від Землі. Ця система складається саме з маломасивної зірки, маса якої становить приблизно 0,85 маси Сонця, та коричневого карлика, маса якого становить приблизно 0,025 маси Сонця. При цьому ця система настільки компактна, що обидва об’єкти могли б легко поміститися всередині Сонця.

Система ZTF J0440+2325. Ілюстрація Фото: space.com

Виявилося, що маломасивна зірка, немов космічний вампір, висмоктує речовину з коричневого карлика, чого раніше ніколи не спостерігали. Низька швидкість цього процесу вказує на те, що він триватиме мільярди років.

Хоча зірка й забирає, а також поглинає речовину у свого супутника, це відбувається не так, як це роблять чорні діри зі зірками. Хоча вони й мають масу, яка у багато разів перевищує масу Сонця, радіус чорних дір становить від 9 до 300 км. Коли чорна діра забирає речовину у зірки, цей матеріал утворює навколо чорної діри аккреційний диск, з якого матерія потрапляє в чорну діру. Але речовина, яку було забрано у коричневого карлика, у даному випадку падає безпосередньо на зірку.

Вчені з’ясували, що щосекунди зірка забирає у коричневого карлика масу, еквівалентну одній сотій тисячі маси Землі на рік. Це приблизно 5,2 трильйона бургерів вагою 110 грамів щосекунди. Але насправді це лише незначна частка загальної маси коричневого карлика.

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