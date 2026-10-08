Сонячна система все ж буде знищена: у цьому винне Сонце

Ісаак Ньютон передбачав, що Сонячна система буде знищена. Він помилився лише в тому, хто саме стане винуватцем цього знищення.

Хоча Сонячна система зберігає стабільну конфігурацію вже понад 4,5 мільярда років, це не означає, що так буде завжди. Протягом 300 років астрономи вважали, що стабільність Сонячної системи буде порушена, але в цьому звинувачували повільне наростання хаосу, пов’язане з перетворенням Сонця з жовтої зірки на червоного гіганта, або ж зірку, що пролітає повз. Однак нове дослідження показує, що в майбутньому на Сонячну систему чекають й інші події, що дестабілізують її. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише IFLScience.

Вважається, що протягом найближчих 5 мільярдів років орбіта планети Меркурій стане нестабільною. Ця планета може або покинути Сонячну систему, або зіткнутися з Венерою, Землею чи Марсом. Навіть якщо цього не станеться, через 5 мільярдів років Сонце збільшиться в розмірах і стане червоним гігантом. Таким чином, наша зірка може поглинути не тільки Меркурій, а й Венеру та навіть Землю.

Попередні дослідження показали, що зовнішні планети Сонячної системи — Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун — залишатимуться на своїх стабільних орбітах протягом приблизно 100 мільярдів років. При цьому вони переживуть перетворення Сонця з червоного гіганта на білого карлика — зірку розміром із Землю, але з масою, що в 100 000 разів перевищує масу нашої планети. Очікувалося, що зовнішні планети Сонячної системи переживуть не тільки процес втрати маси Сонцем, але навіть зближення з будь-якою зіркою, що пролітає повз, яка могла б своєю гравітацією порушити їхні орбіти. Тепер же вчені не настільки впевнені в цьому.

Хоча Сонячна система зберігає стабільну конфігурацію вже понад 4,5 мільярда років, це не означає, що так буде завжди Фото: Live Science

Раніше вважалося, що Сонце втрачатиме масу поступово, але спостереження показують, що такі зірки втрачають масу дуже різко протягом коротких періодів. Як показує дослідження, задовго до того, як Сонце перетвориться на білий карлик, у Сонячній системі виникне серйозна нестабільність. Вона може призвести до викиду з системи або Урана, або Нептуна, або Сатурна. В останньому випадку орбіти Урана та Нептуна стануть дуже нестабільними. Згідно з результатами дослідження, протягом мільярда років після перетворення Сонця на білий карлик Сонячна система в тому вигляді, в якому ми її знаємо, перестане існувати.

За словами авторів дослідження, Ісаак Ньютон та інші вчені після нього протягом 300 років припускали, що орбіти зовнішніх планет не залишатимуться стабільними вічно. Однак, згідно з прогнозами, руйнування Сонячної системи мало відбутися через десятки мільярдів років.

Результати дослідження показують, що Сонце, вмираючи, зруйнує Сонячну систему. Хоча Ньютон і передбачав, що Сонячна система буде зруйнована, він помилився лише в тому, хто саме стане винуватцем цього руйнування, зазначають вчені.

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