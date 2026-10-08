З центру стародавньої галактики надходить найпотужніший радіосигнал серед усіх відомих (фото)

Астрономи виявили радіогалактику з найпотужнішим радіовипромінюванням. Вона існувала вже 12,5 мільярда років тому.

Вчені виявили радіогалактику, з центру якої виходить найпотужніше радіовипромінювання серед усіх відомих. Вона вже існувала, коли Вісвіту було приблизно 1,3 мільярда років. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Коли навколишній газ і пил у великих обсягах падають у центральну надмасивну чорну діру галактики, утворюється активне ядро галактики. З чорної діри виходять струмені плазми, що летять майже зі швидкістю світла, які можуть пригнічувати процес утворення нових зірок у галактиці. Також ці струмені іноді створюють потужне радіовипромінювання. У цьому випадку об’єкт, де знаходиться потужне радіоджерело, називається радіогалактикою. У центрах таких галактик, де радіовипромінювання особливо потужне, виникають радіогучні активні ядра галактик.

Однак більшість таких активних ядер у ранньому Всесвіті приховані щільними хмарами пилу та газу, а тому їх можна виявити лише за допомогою радіовипромінювання.

Радіогалактика TXS 2354+015 Фото: phys.org

Автори дослідження виявили нову радіогалактику, яка вже існувала 12,5 мільярдів років тому, тобто через 1,3 мільярда років після Великого вибуху. Цей об’єкт отримав назву TXS 2354+015, і його існування було також підтверджено за допомогою видимого та ультрафіолетового світла. Це друга за віддаленістю від нас радіогалактика серед усіх відомих. Світло від неї йшло до Землі 12,5 мільярдів років.

Розрахунки показали, що потужність радіовипромінювання цієї галактики перевищує потужність будь-якої іншої відомої радіогалактики. Орієнтовна потужність радіовипромінювання на частоті 500 МГц перевищує показники попереднього рекордсмена, виявленого у 2008 році.

За оцінками астрономів, маса радіогалактики приблизно у 2 трильйони разів перевищує масу Сонця. Це означає, що TXS 2354+015 є однією з наймасивніших відомих галактик.

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