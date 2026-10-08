Из центра древней галактики выходит самый мощный радиосигнал среди всех известных (фото)

Астрономы обнаружили радиогалактику с самым мощным радиоизлучением. Она существовала уже 12,5 миллиарда лет назад.

Ученые обнаружили радиогалактику, из центра которой выходит самое мощное радиоизлучение среди всех известных. Она уже существовала, когда Вселенной было примерно 1,3 миллиарда лет. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Когда окружающие газ и пыль в больших объемах падают в центральную сверхмассивную черную дыру галактики, то возникает активное ядро галактики. Из черной дыры выходят струи плазмы, летящие почти со скоростью света, которые могут подавлять процесс образования новых звезд в галактике. Также эти струи иногда создают мощное радиоизлучение. В этом случае объект, где находится мощный радиоисточник, называется радиогалактикой. В центрах таких галактик, где радиоизлучение особенно мощное, возникают радиогромкие активные ядра галактик.

Но большинство таких активных ядер в ранней Вселенной скрыты плотными облаками пыли и газа, а потому их можно обнаружить только с помощью радиоизлучения.

Радиогалактика TXS 2354+015 Фото: phys.org

Авторы исследования обнаружили новую радиогалактику, которая уже существовала 12,5 миллиардов лет назад или через 1,3 миллиарда лет после Большого взрыва. Этот объект получил название TXS 2354+015, и он был также подтвержден с помощью видимого и ультрафиолетового света. Это вторая по удаленности от нас радиогалактика среди всех известных. Свет от нее шел к Земле 12,5 миллиардов лет.

Расчеты показали, что мощность радиоизлучения этой галактики превосходит любую другую известную радиогалактику. Оценочная мощность радиоизлучения она частоте 500 МГц превышает показатели предыдущего рекордсмена, выявленного в 2008 году.

По оценкам астрономов, масса радиогалактики примерно в 2 триллиона раз больше массы Солнца. Это значит, что TXS 2354+015 является одной из самых массивных известных галактик.

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