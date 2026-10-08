Химера из юрского периода: обнаружено странное животное похожее на утконоса (фото)

Это хищное животное, жившее 168 млн лет назад, было родственником млекопитающих и сочетало в себе черты утконоса и выдры.

Ученые обнаружили животное, которое жило рядом с динозаврами и является самым крупным известным родственником млекопитающих, живших в юрский период. Хотя оно имело большой размер, весило животное не больше чихуахуа. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Live Science.

Ученые обнаружили почти полный и хорошо сохранившийся скелет родственника млекопитающих, получившего название Megacauda sungei, который ранее не был известен науке. Это хищное животное, жившее рядом с динозаврами в юрском периоде примерно 168 миллионов лет назад, обитало в пресноводных озерах и реках на территории нынешней северной части Китая. Ученые считают, что Megacauda sungei — древнейшее известное животное, родственник млекопитающих, которое вело полуводный образ жизни.

Megacauda sungei. Реконструкция внешнего вида Фото: Live Science

Исследование показало, что это хищное животное имело большой размер, но весило всего от 1 до 2 килограммов. Покрытый шерстью хищник имел широкий плоский хвост, указывающий на отличные способности к плаванию, а также короткие задние лапы с относительно длинными ступнями.

По словам ученых, Megacauda sungei похож на химеру, ведь животное одновременно похоже на утконоса и выдру. Задняя часть тела напоминает утконоса, ведь, в частности, задние конечности были приспособлены, как для плавания, так и для рытья нор на берегу рек и озер. В то же время зубы Megacauda sungei были совсем не как у утконоса. У хищника были мощные клыки и режущие коренные зубы, которые позволяли разрезать и пережевывать мясо иначе, чем это делают современные хищные млекопитающие.

Ученые обнаружили почти полный и хорошо сохранившийся скелет родственника млекопитающих, получившего название Megacauda sungei, который ранее не был известен науке Фото: Live Science

Исследование показало, что Megacauda sungei питался саламандрами, рыбой и беспозвоночными. При этом животное охотилось как в воде, так и на суше. И скорее всего обитало в вырытых норах на берегу водоемов.

Одной из важных особенностей вымершего хищника является строение горла. У современных млекопитающих, включая человека, подъязычные кости в горле образуют структуру, напоминающую седло или латинскую букву U. Это позволяет нам с помощью мышц горла проглатывать пережеванную пищу небольшими порциями, а не заглатывать огромные куски. Также это позволяет детенышам млекопитающих сосать молоко матери. Ученые считают, что Megacauda sungei обладал такой же анатомической особенностью.

Это вымершее животное относится к группе докодонтов, которые были родственниками млекопитающих и жили в юрском и меловом периодах (примерно 200–120 миллионов лет назад), когда на Земле господствовали динозавры.

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