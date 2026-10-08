Химера з юрського періоду: виявлено дивну тварину, схожу на качкодзьоба (фото)

Ця хижа тварина, що жила 168 млн років тому, була родичкою ссавців і поєднувала в собі риси качкодзьоба та видри.

Вчені виявили тварину, яка жила поряд із динозаврами і є найбільшим відомим родичем ссавців, що мешкали в юрському періоді. Хоча вона мала великі розміри, вага тварини не перевищувала ваги чихуахуа. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Live Science.

Вчені виявили майже повний і добре збережений скелет родича ссавців, який отримав назву Megacauda sungei і раніше не був відомий науці. Ця хижа тварина, що жила поряд із динозаврами в юрському періоді приблизно 168 мільйонів років тому, мешкала в прісноводних озерах і річках на території нинішньої північної частини Китаю. Вчені вважають, що Megacauda sungei — найдавніша відома тварина, родич ссавців, яка вела напівводний спосіб життя.

Megacauda sungei. Реконструкція зовнішнього вигляду Фото: Live Science

Дослідження показало, що ця хижа тварина була великого розміру, але важила лише від 1 до 2 кілограмів. Покритий шерстю хижак мав широкий плоский хвіст, що свідчить про відмінні плавальні здібності, а також короткі задні лапи з відносно довгими ступнями.

За словами вчених, Megacauda sungei схожий на химеру, адже ця тварина одночасно нагадує качкодзьоба та видру. Задня частина тіла нагадує качкодзьоба, адже, зокрема, задні кінцівки були пристосовані як для плавання, так і для риття нір на березі річок та озер. Водночас зуби Megacauda sungei були зовсім не такі, як у качкодзьоба. У хижака були потужні ікла та ріжучі корінні зуби, які дозволяли розрізати й пережовувати м’ясо інакше, ніж це роблять сучасні хижі ссавці.

Вчені виявили майже повний і добре збережений скелет родича ссавців, який отримав назву Megacauda sungei і раніше не був відомий науці Фото: Live Science

Дослідження показало, що Megacauda sungei харчувався саламандрами, рибою та безхребетними. При цьому тварина полювала як у воді, так і на суші. І, найімовірніше, мешкала у виритих норах на березі водойм.

Однією з важливих особливостей вимерлого хижака є будова горла. У сучасних ссавців, включаючи людину, під’язикові кістки в горлі утворюють структуру, що нагадує сідло або латинську літеру U. Це дозволяє нам за допомогою м’язів горла ковтати пережовану їжу невеликими порціями, а не заковтувати величезні шматки. Також це дозволяє дитинчатам ссавців смоктати материнське молоко. Вчені вважають, що Megacauda sungei мав таку саму анатомічну особливість.

Ця вимерла тварина належить до групи докодонтів, які були родичами ссавців і жили в юрському та крейдяному періодах (приблизно 200–120 мільйонів років тому), коли на Землі панували динозаври.

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