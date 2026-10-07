Новий вид крокодилів названо на честь Великого сфінкса: у нього також відсутній шматочок носа

У надрах скельної породи, з якої витесано знаменитий пам’ятник стародавнього Єгипту, виявлено новий вид крокодила — у нього, як і у самого сфінкса, відсутня частина носа.

Останні 4500 років єгипетський Великий сфінкс у Гізі залишається оповитим таємницями та загадками. У надрах скельної породи, з якої висічено стародавній пам’ятник, досі приховані нерозкриті таємниці, а нові відкриття чекають свого часу. До їх числа належить і відкриття нового для науки вимерлого виду крокодилів, пише Popular Science.

Висота Великого сфінкса сягає близько 20 метрів; він має голову людини та тіло лева. У єгипетській скульптурі образ лева використовувався для уособлення царя та демонстрації його могутності. Точний автор стародавнього пам’ятника залишається невідомим, але вважається, що він був створений за часів правління фараона Хефрена, у період між 2613–2494 роками до нашої ери. До речі, саме фараон Хефрен вважається будівничим другої за величиною піраміди в Гізі.

Череп нині вимерлого виду Herugavialis cairensis було знайдено ще в 1920-х роках, але вченим знадобилося століття, щоб зрозуміти, кому належать скам’янілі останки. Вчені з’ясували, що скам’янілості належали до групи гавіалів, для яких характерні довгі й вузькі морди. У наші дні ці рептилії мешкають у прісних водоймах Індійського субконтиненту та Південно-Східної Азії й представлені лише двома видами:

гавіал (Gavialis gangeticus);

хибний гавіал (Tomistoma schlegelii).

Попередні дослідження палеонтологів уже показали, що в минулому гавіали були поширені по всьому світу: протягом понад 100 мільйонів років представники цієї групи мешкали в мілководних басейнах. У 1920-х роках у відкладах формації Мокаттам, в Єгипті, було виявлено скам’янілі останки кількох крокодилів. Примітно, що у них, подібно до самого Великого сфінкса, бракувало шматочка носа.

Спочатку вчені вважали, що останки належать роду Tomistoma, оскільки зовні вони нагадували ложного гавіала. Однак завдяки досягненням науки за останнє століття палеонтологам вдалося зазирнути всередину скам’янілих черепів. Хоча череп Herugavialis зберігся відносно добре, одна деталь привернула особливу увагу дослідників: відсутність кінчика морди.

За словами співавтора дослідження, біолога-еволюціоніста Філіпа Манніона з Університетського коледжу Лондона, новий вид давно вимерлих крокодилів був названий на честь єгипетського бога Херу (Гора), який, як вважається, послужив прообразом знаменитого Великого сфінкса. Зазначимо, що на таку назву вчених надихнула схожа деталь — відсутність кінчика носа у крокодила та сфінкса.

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