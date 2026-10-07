Новый вид крокодилов назван в честь Великого сфинкса: у него также отсутствует кусочек носа

В недрах скальной породы, из которой высечен знаменитый памятник Древнего Египта, обнаружен новый вид крокодила — у него, как и у самого сфинкса, отсутствует часть носа.

Последние 4500 лет египетский Великий сфинкс в Гизе остается покрытым тайнами и загадками. В недрах скальной породы, из которой высечен древний памятник, до сих пор скрываются нераскрытые секреты и ждут своего часа новые открытия. К их числу относится и открытие нового для науки вымершего вида крокодилов, пишет Popular Science.

Высота Великого сфинкса достигает около 20 метров и имеет голову человека и тело льва. В египетской скульптуре образ льва использовался для олицетворения царя и демонстрации его могущества. Точный автор древнего памятника остается неизвестным, но считается, что он был создан во время правления фараона Хефрена, в период между 2613–2494 годами до нашей эры. К слову, именно фараон Хефрен считается строителем второй по величине пирамиды в Гизе.

Череп ныне вымершего вида Herugavialis cairensis был найден еще в 1920-х годах, но ученым потребовалось столетие, чтобы понять, кому принадлежат окаменелые останки. Ученые выяснили, что окаменелости принадлежали к группе гавиалов, для которых характерны длинные и узкие морды. В наши дни эти рептилии обитают в пресных водоемах Индийского субконтинента и Юго-Восточной Азии и представлены всего двумя видами:

гавиал (Gavialis gangeticus);

ложный гавиал (Tomistoma schlegelii).

Предыдущие исследования палеонтологов уже показали, что в прошлом гавиалы были распространены по всему миру: в течение более 100 миллионов лет представители этой группы обитали в мелководных бассейнах. В 1920-х годах в отложениях формации Мокаттам, в Египте, были обнаружены окаменелые останки нескольких крокодилов. Примечательно, что у них, подобно и самому Великому сфинксу, отсутствовал кусочек носа.

Изначально ученые полагали, что останки принадлежат роду Tomistoma, поскольку внешне они напоминали ложного гавиала. Однако благодаря достижениям науки за последнее столетие палеонтологам удалось заглянуть внутрь окаменелых черепов. Хотя череп Herugavialis сохранился относительно хорошо, одна деталь привлекла особое внимание исследователей: отсутствие кончика морды.

По словам соавтора исследования, биолога-эволюциониста Филипа Манниона из Университетского колледжа Лондона, новый вид давно вымерших крокодилов был назван в честь египетского бога Херу (Гора), который, как считается, послужил прообразом знаменитого Большого сфинкса. Отметим, что на название ученых натолкнула схожая деталь — отсутствующий кончик носа крокодила и сфинкса.

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