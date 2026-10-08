Солнечная система все же будет уничтожена: в этом виновато Солнце

Исаак Ньютон предсказывал, что Солнечная система будет разрушена. Он ошибся лишь в том, кто именно станет виновником этого разрушения.

Хотя Солнечная система сохраняет стабильную конфигурацию уже более 4,5 миллиардов лет, это не означает, что так будет всегда. В течение 300 лет астрономы считали, что стабильность Солнечной системы будет нарушена, но в этом винили, медленное нарастание хаоса, связанное с превращением Солнца из желтой звезды в красный гигант, или же пролетающую мимо звезду. Но новое исследование показывает, что в будущем Солнечную систему ожидают и другие дестабилизирующие события. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет IFLScience.

Считается, что в течение ближайших 5 миллиардов лет орбита планеты Меркурий станет нестабильной. Эта планета может либо покинуть Солнечную систему, либо врезаться в Венеру, Землю или Марс. Даже если этого не произойдет, через 5 миллиардов лет Солнце увеличится в размерах и станет красным гигантом. Таким образом наша звезда может поглотить не только Меркурий, но Венеру и даже Землю.

Прошлые исследования показывали, что внешние планеты Солнечной системы, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, останутся на своих стабильных орбитах в течение примерно 100 миллиардов лет. При этом они переживут превращение Солнца из красного гиганта в белого карлика — звезду размером с Землю, но с массой в 100 000 большей, чем у нашей планеты. Ожидалось, что внешние планеты Солнечной системы переживут не только процесс потери массы Солнцем, но даже сближение с любой пролетающей мимо звездой, которая могла бы своей гравитацией нарушить их орбиты. Теперь же ученые не так сильно в этом уверены.

Хотя Солнечная система сохраняет стабильную конфигурацию уже более 4,5 миллиардов лет, это не означает, что так будет всегда Фото: Live Science

Ранее считалось, что Солнце будет терять массу плавно, но наблюдения показывают, что такие звезды теряют массу очень резко в течение коротких периодов. Как показывает исследование, задолго до того, как Солнце превратится в белый карлик, в Солнечной системе возникнет серьезная нестабильность. Она может привести к выбросу из системы либо Урана, либо Нептуна, либо Сатурна. В последнем случае, орбиты Урана и Нептуна станут очень нестабильными. Согласно результатам исследования, в течение миллиарда лет после превращения Солнца в белый карлик Солнечная система в том виде, в каком мы ее знаем, перестанет существовать.

По словам авторов исследования, Исаак Ньютон и другие ученые после него в течение 300 лет предполагали, что орбиты внешних планет не будут стабильными вечно. Но разрушение Солнечной системы, согласно прогнозам, должно было произойти через десятки миллиардов лет.

Результаты исследования показывают, что Солнце, умирая, будет разрушать Солнечную систему. Хотя Ньютон предсказывал, что Солнечная система будет разрушена, он ошибся лишь в том, кто именно станет виновником этого разрушения, говорят ученые.

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