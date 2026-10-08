5 триллионов бургеров в секунду: астрономы впервые увидели очень голодную звезду-вампира

Ученые впервые обнаружили, как маломассивная звезда забирает вещество у соседнего коричневого карлика.

Астрономы впервые зафиксировали, как звезда-вампир питается веществом звездного объекта класса коричневый карлик. Выяснилось, что каждую секунду звезда поглощает массу, эквивалентную 5,2 триллиона бургеров весом 110 грамм. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Маломассивная звезда — это звезда, масса которой составляет от 0,8 до 2 масс Солнца.

Коричневые карлики — это звездные объекты, которые хотя и появляются как обычные звезды, но не превращаются в них из-за малой массы. Обычно масса коричневых карликов составляет от 0,013 до 0,08 масс Солнца.

Астрономы обнаружили интересную систему, названную ZTF J0440+2325, которая находится в Млечном пути на расстоянии 300 световых лет от Земли. Эта система состоит как раз маломассивной звезды, масса которой составляет примерно 0,85 массы Солнца и коричневого карлика, масса которого составляет примерно 0,025 массы Солнца. При этом данная система настолько компактная, что оба объекта могли бы запросто поместиться внутри Солнца.

Система ZTF J0440+2325. Иллюстрация Фото: space.com

Оказалось, что маломассивная звезда забирает, как космический вампир, вещество у коричневого карлика, чего раньше никогда не видели. Низкая скорость этого процесса указывает на то, что этот процесс продлится миллиарды лет.

Хотя звезда и забирает, а также поглощает вещество у своего компаньона, это происходит не так, как это делают со звездами черные дыры. Хотя они и имеют массу, которая во много раз превышает массу Солнца, радиус черных дыр составляет от 9 до 300 км. Когда черная забирает вещество у звезды, то этот материал образует вокруг черной дыры аккреционный диск, из которого материя попадает в черную дыру. Но вещество, которое было забрано у коричневого карлика, в данном случае, падает непосредственно на звезду.

Ученые выяснили, что каждую секунду звезда забирает у коричневого карлика массу, эквивалентную одной стотысячной массы Земли в год. Это примерно 5,2 триллиона бургеров весом 110 грамм каждую секунду. Но на самом деле это лишь ничтожная доля общей массы коричневого карлика.

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