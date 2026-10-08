5 триллионов бургеров в секунду: астрономы впервые увидели очень голодную звезду-вампира
Ученые впервые обнаружили, как маломассивная звезда забирает вещество у соседнего коричневого карлика.
Астрономы впервые зафиксировали, как звезда-вампир питается веществом звездного объекта класса коричневый карлик. Выяснилось, что каждую секунду звезда поглощает массу, эквивалентную 5,2 триллиона бургеров весом 110 грамм. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет Space.
- Маломассивная звезда — это звезда, масса которой составляет от 0,8 до 2 масс Солнца.
- Коричневые карлики — это звездные объекты, которые хотя и появляются как обычные звезды, но не превращаются в них из-за малой массы. Обычно масса коричневых карликов составляет от 0,013 до 0,08 масс Солнца.
Астрономы обнаружили интересную систему, названную ZTF J0440+2325, которая находится в Млечном пути на расстоянии 300 световых лет от Земли. Эта система состоит как раз маломассивной звезды, масса которой составляет примерно 0,85 массы Солнца и коричневого карлика, масса которого составляет примерно 0,025 массы Солнца. При этом данная система настолько компактная, что оба объекта могли бы запросто поместиться внутри Солнца.
Оказалось, что маломассивная звезда забирает, как космический вампир, вещество у коричневого карлика, чего раньше никогда не видели. Низкая скорость этого процесса указывает на то, что этот процесс продлится миллиарды лет.
Хотя звезда и забирает, а также поглощает вещество у своего компаньона, это происходит не так, как это делают со звездами черные дыры. Хотя они и имеют массу, которая во много раз превышает массу Солнца, радиус черных дыр составляет от 9 до 300 км. Когда черная забирает вещество у звезды, то этот материал образует вокруг черной дыры аккреционный диск, из которого материя попадает в черную дыру. Но вещество, которое было забрано у коричневого карлика, в данном случае, падает непосредственно на звезду.
Ученые выяснили, что каждую секунду звезда забирает у коричневого карлика массу, эквивалентную одной стотысячной массы Земли в год. Это примерно 5,2 триллиона бургеров весом 110 грамм каждую секунду. Но на самом деле это лишь ничтожная доля общей массы коричневого карлика.
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