Самые необычные спутники планет в Солнечной системе: там могут жить инопланетяне (фото)

Некоторые спутники планет представляют собой активные и сложные миры. Возможно, там есть внеземная жизнь.

Самые необычные спутники планет в Солнечной системе сильно отличаются от нашей Луны. Например, там есть океаны, активные вулканы и даже плотная атмосфера. Некоторые из них могут быть пригодными для жизни. Вот 7 самых необычных спутников Солнечной системы по версии Фокуса.

Ио

Ио Фото: NASA

Ио вращается вокруг Юпитера и это самый вулканически активный мир в Солнечной системе. Поверхность спутника меняется из –за постоянных извержений сотен вулканов, которые выбрасывают вещество на сотни километров в космос. Из-за этого, на поверхности спутника, покрытой серой и лавовыми озерами, не видно ударных кратеров.

Активность вулканов на Ио связана с влиянием Юпитера. Гравитация планеты растягивает и сжимает этот спутник и в результате в его недрах возникает трение, расплавляющее горные породы и превращающее их в магму.

Европа

Европа Фото: NASA

Спутник Юпитера Европа выглядит как ледяной шар, покрытый красноватыми трещинами. Но под ледяной оболочкой скрывается глобальный океан из жидкой воды. Ученые считают, что там находится больше воды, чем во всех океанах на Земле.

Европа считается миром, где может обитать внеземная жизнь, которая может существовать в подземном океане. Так ли это в начале следующего десятилетия должен выяснить космический аппарат Europa Clipper.

Энцелад

Энцелад Фото: NASA

Этот спутник Сатурна удивляет ученых тем, что на его южном полюсе были обнаружены струи водяного пара, которые выходят из подземного океана. Эти гейзеры выбрасывают вещество из недр спутника в космос и именно это вещество пополняет кольцо E Сатурна. Ученые выяснили, что водяной пар содержит сложные органические молекулы, которые являются строительными блоками жизни. То есть на Энцеладе могут жить инопланетяне в виде микроорганизмов.

Титан

Титан Фото: NASA

Самый большой спутник Сатурна известен тем, что это единственный спутник планеты в Солнечной системе, у которого есть плотная атмосфера, как на Земле. Также это единственный спутник, на поверхности которого есть реки и озера. Правда наполнены они не водой, а жидким метаном и этаном.

Ученые считают, что под поверхностью Титана также скрывается океан из жидкой воды и в этом океане может существовать внеземная жизнь. Возможно, она находится и на поверхности. Так ли это должен выяснить космический аппарат Dragonfly, который прибудет на Титан в 2034 году. Он совершит посадку на Титан и даже сможет летать в его атмосфере, если конечно будет запущен в 2028 году

Мимас

Мимас Фото: NASA

Этот спутник Сатурна по внешнему виду напоминают космическую станцию "Звезда смерти" из серии фильмов "Звездные войны". В северном полушарии спутника расположен огромный ударный кратер шириной 138 км, названный в честь Уильяма Гершеля, открывшего этот спутник.

Миранда

Миранда Фото: NASA

Поверхность этого спутника Урана представляет "лоскутное одеяло" из участков, которые отличаются по текстуре и возрасту. Именно там находится самый высокий обрыв в Солнечной системе: уступ Верона достигает высоты 20 км.

Считывается, что прошлом Миранда распалась на части в результате мощного столкновения, но затем ее обломки собрались вместе, а потому спутник имеет такой странный внешний вид.

Тритон

Тритон Фото: NASA

Этот спутник Нептуна движется по орбите в направлении, противоположном вращению самой планеты. Вероятно, он был захвачен гравитацией Нептуна и не образовался вместе с планетой. Из его ледяной поверхности Тритона бьют азотные гейзеры. Это один из наименее изученных спутников планет.

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