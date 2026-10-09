На орбите разрушился 45-летний советский спутник: эксперты предупреждают о катастрофе

Метеорологический спутник, созданный в СССР, разрушился уже второй раз за 22 года. На орбите наблюдается тревожная тенденция.

Новые фрагменты космического мусора создал запущенный в 1981 году советский спутник "Метеор-2-7". Он распался на десятки фрагментов на низкой околоземной орбите. Эксперты предупреждают, что эти обломки представляют опасность для работающих космических аппаратов, пишет Space.

Американская компания LeoLabs, которая занимается мониторингом космического пространства, обнаружила, что старый советский спутник "Метеор-2-7" распался на несколько десятков фрагментов, создав новое облако космического мусора. В LeoLabs считают, что эти обломки представляют угрозу для других работающих спутников.

Пока что неизвестно точное количество обломков, а также причина разрушения спутника. Эксперт по космическому мусору Джим Шелл сообщил, что в 2004 году "Метеор-2-7" уже разрушался на высоте 855 км над Землей.

Спутник "Метеор-2-7" был запущен в 1981 году. Он предназначался для наблюдения за поверхностью Земли и атмосферой. Но аппарат работал чуть более года, после чего вышел и строя и с тем пор находился на высоте 800–900 км.

Эксперты из LeoLabs говорят, что новое разрушение спутника являются частью продолжающихся распадов космических аппаратов на околоземной орбите, которые участились в последние годы. Это создает тревожную тенденцию. Подобные события приводят к увеличению количества космического мусора, который угрожает работающим аппаратам на орбите.

Эксперты предупреждают, что постоянное увеличение числа спутников, которые выводятся на орбиту, повышает риск столкновений и разрушений, способных вызвать цепную реакцию. Разрушение спутников создает все новые и новые обломки, которые могут уничтожить сотни и даже тысячи работающих спутников.

Растущее количество космического мусора создает угрозу для и для астронавтов. В феврале этого года китайский космический корабль был поврежден обломком космического мусора, из-за чего астронавты не могли вернуться на Землю в течение длительного времени.

Если в 2005 году Европейское космическое агентство сообщало о том, что на околоземной орбите находится более 16 000 фрагментов космического мусора, то в 2026 году их было уже более 44 000.

Эксперты говорят, что спутникам приходится все чаще совершать маневры уклонения, чтобы не столкнуться с космическим мусором. Но однажды может произойти ситуация, когда подобные маневры приведут к столкновению действующих спутников. Таким образом низкая околоземная орбита может превратиться в огромное кладбище космических аппаратов. И это не позволит производить новые запуски в космос.

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