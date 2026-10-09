Обнаружен неизвестный науке вид: его нашли на фото в Instagram (фото)

Иногда исследователи делают научные открытия с помощью неожиданных источников.

Ученые случайно обнаружили новый вид гигантских водяных лилий благодаря фотографии, выложенной в Instagram. Они увидели необычное растение и отправились в Колумбию, где и нашли новый вид, получивший название Victoria colombiana. К сожалению, он находится на грани полного исчезновения. Исследование опубликовано в журнале Phytotaxa, пишет Gizmodo.

Джеремайя Харрис, владелец питомника хищных растений в США, опубликовал ничем не примечательное селфи в Instagram рядом с гиганской водяной лилией, когда находился в Колумбии. Харрис считал, что это просто экземпляр гигантской водяной лилии вида Виктория амазонская (Victoria amazonica). Когда этот снимок увидели авторы исследования, они решили, что это иной вид рода Victoria, ведь в данном регионе Колумбии Victoria amazonica не встречается.

Ученые отправились в Колумбию, где и нашли новый вид водяных лилий, получивший название Victoria colombiana Фото: Gizmodo

Используя спутниковые снимки, ученые подтвердили наличие растений рода Victoria в этом регионе. Затем они отправились в Колумбию на поиски потенциально нового вида. И они его обнаружили. В общей сложности ученые описали семь растений нового вида Victoria colombiana, которые растут в местных озерах.

Также ученые утверждают, что еще одну водяную лилию, Victoria mattogrossensis, следует считать отдельным видом. Таким образом теперь род Victoria насчитывает пять известных видов гигантских водяных лилий.

Ученые считают, что вид Victoria colombiana находится под угрозой полного исчезновения Фото: Gizmodo

По оценкам исследователей, в дикой природе насчитывается всего от 30 до 50 растений вида Victoria colombiana, хотя где-то могут скрываться и другие популяции. Ученые считают, что этот вид находится под угрозой полного исчезновения.

Поэтому исследователи собираются обратиться в Международный союз охраны природы с предложением присвоить виду Victoria colombiana соответствующий охранный статус.

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