"Склад" золота на дні океану: вчені виявили несподівану проблему — метал згорає

Вчені підняли з дна океану мінерали, що містять дорогоцінні метали, але на суші вони раптово спалахнули.

Хоча видобуток дорогоцінних металів, таких як золото, срібло, мідь, цинк і залізо, на дні океанів ще не розпочався, Міжнародний орган з питань морського дна вже видає дозволи на розвідку глибоководних покладів цих металів. Однак виявилося, що деякі глибоководні мінерали, які містять дорогоцінні метали, можуть самовільно спалахувати під час підйому на поверхню. Результати дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports, пише ScienceAlert.

Видобуток корисних копалин на морському дні ще не розпочався, але вчені вже зіткнулися з несподіваною проблемою. Сульфідні мінерали, розташовані глибоко на дні океанів, можуть містити дорогоцінні та кольорові метали, такі як золото, срібло, мідь, цинк і залізо. Але, як виявилося, вони здатні самовільно спалахувати на суші, і на це потрібно звернути увагу перед тим, як видобуток цінних металів на морському дні розпочнеться, кажуть вчені.

Дослідники з Геологічної служби США зібрали кілька зразків сульфідних мінералів біля узбережжя США на великій глибині в Тихому океані. Гідротермальна активність сформувала тут глибоководні відкладення, багаті на цінні метали. Але під час обробки в лабораторії два зразки самовільно загорілися.

Дослідники з Геологічної служби США зібрали кілька зразків сульфідних мінералів біля узбережжя США на великій глибині в Тихому океані Фото: ScienceAlert

Дослідження показує, що деякі сульфідні породи з морського дна мають фізико-хімічні властивості, через які вони можуть поводитися зовсім інакше, ніж аналогічні корисні копалини, видобуті на суші.

Вчені з’ясували, що інтенсивне накопичення донних відкладень у глибоководних районах океану може сприяти утворенню нафти гідротермального походження. Вона може накопичуватися всередині сульфідних мінералів, і при потраплянні на поверхню мінерали здатні самовільно нагріватися.

Подальше дослідження показало, що проблема полягає навіть не в наявності нафти. Вчені виявили, що породи, схильні до самозаймання, містять багато кристалів марказиту. Це різновид сульфіду заліза, який є особливо нестабільним при контакті з киснем.

Нагрівання та механічні впливи можуть забезпечити енергію, необхідну для запуску процесу окислення. Окислення може призвести до самостійного нагрівання мінералу. Це не означає, що будь-яка гірська порода з морського дна, яка містить марказит, становить загрозу, але цей фактор варто враховувати перед початком видобутку дорогоцінних металів на дні океанів, зазначають вчені.

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