Ідеальне місце для копальні: на морському дні виявлено неймовірні запаси золота (фото)

Дослідники виявили раніше невідому "схованку" із золотом, що прихована на морському дні.

Японія виявила потенційно ідеальне місце для будівництва комерційної підводної золотодобувної шахти. Втім, деякі експерти вважають, що питання доцільності такого проекту — це окрема тема, яка викликає дискусії, пише Science Alert.

Дослідники виявили чорні димові стовпи та гідротермальні пагорби, які активно видобувають величезні запаси золота, у підводному вулканічному кратері біля південно-східного узбережжя Японії. Ці структури не тільки викидають найдрібніші крупинки цього цінного матеріалу, а й створюють "невидиме золото", яке неможливо помітити неозброєним оком і навіть за допомогою мікроскопа.

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Відомо, що золото, у свою чергу, міститься в матеріалах морського дна. Вчені також зазначають, що концентрації в цьому конкретному підводному кратері є найвищими серед виявлених на сьогодні у світі.

Зазначимо, що гідротермальні джерела Хігасі-Аогасіма були вперше виявлені у 2015 році в межах виключної економічної зони Японії. Однак досі залишається невідомим, скільки морських мешканців вважають це місце своїм домом. З іншого боку, добре відомо, скільки золота міститься тут.

У новому дослідженні вчені з Університету Сідзуока, Університету Васеда та Токійського університету в Японії проаналізували зразки гірських порід із гідротермальних полів, розташованих приблизно за 350 кілометрів на південь від Токіо. У результаті вченим вдалося виявити приховані поклади надзвичайно високоякісного золота.

Роботизована рука відламує шматок породи, багатої на мінерали, на великій глибині під водою Фото: чума

Ці невидимі наночастинки приховані в піриті — сульфідному мінералі, який може утворюватися з гарячих, багатих на метали рідин, що вириваються з дна моря. Пірит являє собою суміш заліза та сірки, а тому його часто називають "золотом дурнів". Втім, дослідники тепер вважають, що весь цей час справжнє золото, схоже, ховалося всередині фальшивого золота.

Дослідження показали, що золото може міститися в піриті у вигляді наночастинок, а також у вигляді окремих атомів, вбудованих у сам хімічний склад мінералу. Обидві форми існують у кальдері Хігасі-Аогасіма. Більше того, автори дослідження дійшли висновку, що пірит у цьому конкретному кратері, ймовірно, має найвищу концентрацію золота у світі.

Ще однією перевагою вважається те, що це місце є відносно мілководним порівняно з іншими золотоносними жерлами, які Японія також розглядає для розробки. Доступність та висока продуктивність, зафіксовані в кальдері Хігасі-Аогасіма, роблять її надзвичайно привабливою для майбутнього рудника.

Зазначимо, що на сьогодні на дні океану все ще немає комерційних золотодобувних копалень. Вчені по всьому світу досі намагаються знайти спосіб дешево й ефективно видобувати "невидиме золото" з матеріалів морського дна. Але інші вважають, що ці процеси також можуть завдати шкоди підводній екосистемі.

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