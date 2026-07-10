Идеальное место для рудника: на морском дне найдены невероятные запасы золота (фото)

Исследователи обнаружили неизвестный ранее «тайник» с золотом, скрывающийся на морском дне.

Япония обнаружила потенциально идеальное место для строительства коммерческого подводного золотодобывающего рудника. Впрочем, некоторые эксперты считают, что вопрос его целесообразности — отдельная тема, вызывающая дебаты, пишет Science Alert.

Исследователи обнаружили черные курительные дымоходы и гидротермальные холмы, которые активно извлекают огромные запасы золота, в подводном вулканическом кратере у юго-восточного побережья Японии. Эти структуры не только выбрасывают мельчайшие крупинки этого ценного материала, но и создают "невидимое золото", которое невозможно заметить невооруженным взглядом, и даже с помощью микроскопа.

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Известно, что золото, в свою очередь, заключено в материала морского дна. Ученые также отмечают, что концентрации в этом конкретном подводном кратере являются самыми высокими из обнаруженных на сегодняшний день в мире.

Отметим, что впервые гидротермальные источники Хигаси-Аогасима были обнаружены в 2015 году в пределах исключительной экономической зоны Японии. Однако до сих пор остается неизвестным, сколько морских обитателей считают это место своим домом. С другой стороны, хорошо известно, сколько золота содержится здесь.

В новом исследовании ученые из Университета Сидзуока, Университета Васэда и Токийского университета в Японии проанализировали образцы горных пород из гидротермальных полей, расположенных примерно в 350 километрах к югу от Токио. В результате ученым удалось обнаружить скрытые залежи чрезвычайно высококачественного золота.

Роботизированная рука отламывает кусок богатой минералами породы на большой глубине под водой Фото: Wikimedia Commons

Эти невидимые наночастицы скрыты в пирите — сульфидном минерале, который может образовываться из горячих, богатых металлами жидкостей, извергающихся со дна моря. Пирит представляет собой смесь железа и серы, а потому часто его называют "золотом дураков". Впрочем, исследователи теперь считают, что все это время настоящее золото, похоже, скрывалось внутри фальшивого золота.

Исследования показали, что золото может быть заключено в пирите в виде наночастиц, также может содержаться в виде отдельных атомов, внедренных в сам химический состав минерала. Обе формы существуют в кальдере Хигаси-Аогасима. Более того, авторы исследования пришли к выводу, что пирит в этом конкретном кратере, вероятно, обладает самой высокой концентрацией золота в мире.

Еще одним плюсом считается то, что это место относительно мелководно в сравнении с другими золотоносными жерлами, которые Япония также рассматривает для разработки. Доступность и высокая продуктивность, зафиксированные в кальдере Хигаси-Аогасима, делают ее чрезвычайно привлекательной для будущего рудника.

Отметим, что сегодня на дне океана все еще нет коммерческих золотодобывающих рудников. Ученые по всему миру все еще пытаются найти способ дешево и эффективно извлекать "невидимое золото" из материалов морского дна. Но другие считают, что это процессы также могут навредить подводной экосистеме.

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