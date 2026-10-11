"Склад" золота на дне океана: ученые обнаружили неожиданную проблему — металл сгорает

Ученые подняли со дна океана минералы с ценными металлами, но на суше они внезапно загорелись.

Хотя добыча ценных металлов, таких как золото, серебро, медь, цинк и железо на дне океанов еще не началась, Международный орган по морскому дну уже выдает разрешения на разведку глубоководных запасов этих металлов. Но оказалось, что некоторые глубоководные минералы, содержащие ценные металлы, могут самопроизвольно воспламеняться при подъеме на поверхность. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет ScienceAlert.

Добыча полезных ископаемых на морском дне еще не началась, но ученые уже столкнулись с неожиданной проблемой. Сульфидные минералы, расположенные глубоко на дне океанов, могут содержать драгоценные и цветные металлы, такие как золото, серебро, медь, цинк и железо. Но, как оказалось, они способны самопроизвольно загораться на суше и на это нужно обратить внимание перед тем, как добыча ценных металлов на морском дне начнется, говорят ученые.

Исследователи из Геологической службы США собрали несколько образцов сульфидных минералов у побережья США на большой глубине в Тихом океане. Гидротермальная активность сформировала здесь глубоководные отложения, богатые ценными металлами. Но при обработке в лаборатории два образца самопроизвольно загорелись.

Исследователи из Геологической службы США собрали несколько образцов сульфидных минералов у побережья США на большой глубине в Тихом океане Фото: ScienceAlert

Исследование показывает, что некоторые сульфидные породы с морского дна обладают физико-химическими свойствами, из-за которых они могут вести себя совершенно иначе, чем аналогичные полезные ископаемые, добытые на суше.

Ученые выяснили, что интенсивное накопление донных отложений в глубоководных районах океана может способствовать образованию нефти гидротермального происхождения. Она может накапливаться внутри сульфидных минералов и при попадании на поверхность минералы способны самопроизвольно нагреваться.

Дальнейшее исследование показало, что проблема состоит даже не в наличии нефти. Ученые обнаружили, что склонные к самовозгоранию породы содержат много кристаллов марказита. Это разновидность сульфида железа, которая особенно нестабильна при контакте с кислородом.

Нагрев и механические воздействия могут обеспечить энергию, необходимую для запуска процесса окисления. Окисление может привести к самостоятельному нагреву минерала. Это не означает, что любая горная порода с морского дна, содержащая марказит, представляет угрозу, но этот фактор стоит учитывать перед началом добычи ценных металлов на дне океанов, говорят ученые.

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