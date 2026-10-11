Ученые назвали 17 угроз для человечества: две из них могут привести к вымиранию

Международная группа ученых призывает правительства стран срочно обратить внимание на угрозы, которые могут уничтожить население Земли до конца XXI века.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья людей по всему миру и обнаружили 17 катастрофических угроз для человечества с настоящего момента до 2100 года. Две из этих угроз могут привести к вымиранию человечества. Исследователи предложили пути решения этих проблем, чтобы избежать апокалипсиса. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet, пишет IFLScience.

Изучив сотни потенциальных опасностей, ученые выделили 17 угроз, несущих катастрофический риск для человечества на ближайшие 75 лет вплоть до 2100 года. Ученые говорят, что все эти угрозы взаимосвязаны, поэтому решать связанные с ними проблемы необходимо комплексно, а не по отдельности.

Ученые представили угрозы в виде пирамиды: на ее вершине находятся две угрозы, способные привести к вымиранию человечества, а за ними следуют остальные 15 серьезных опасностей.

17 угроз для человечества до конца XXI века:

Злонамеренное использование искусственного интеллекта

Ядерная война

Загрязнение воздуха

Сокращение помощи в развитии здравоохранения

Естественные пандемии

Устойчивость к противомикробным препаратам

Высокое потребление алкоголя

Ожирение

Детское недоедание

Высокое кровяное давление

Плохое состояние психического здоровья

Изменение климата

Неравенство доходов

Курение

Обычные конфликты

Низкий уровень образования

Нездоровое старение

Ученые говорят, что общественность перестала в достаточной мере бояться угрозы, исходящей от ядерного оружия. Но в ближайшие годы риск его использования может вырасти. В то же время искусственный интеллект уже воспринимается как проблема, хотя эксперты, расходятся во мнениях относительно того, представляет ли ИИ реальную экзистенциальную угрозу для человечества. И все же авторы исследования считают, что нужен контроль над ИИ, чтобы данная технология не привела к апокалипсису, если ее будет использовать не в мирных целях.

Согласно исследованию, все угрозы не существуют изолированно друг от друга. Например, изменение климата неразрывно связано с загрязнением воздуха и расширением ареалов обитание насекомых, которые переносят смертельные болезни. Дальнейшая вырубка лесов может создать условия для более частой передачи инфекций от животных к людям и спровоцировать новую пандемию. Там, где возникают инфекционные заболевания, неизбежно возрастает и угроза устойчивости к противомикробным препаратам.

Ученые предлагают мировым лидерам объединить усилия и заняться подготовкой к возможным кризисам. Также предлагается улучшить финансирование научных исследований, способных помочь в борьбе с этими угрозами.

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