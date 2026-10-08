Земля окрасилась в красный цвет: экстремальный Эль-Ниньо заставляет планету кипеть

Исследовательские модели показывают, что наша планета почти полностью окрасилась в красный — супер-Эль-Ниньо продолжает усиливаться и может сохраниться до весны 2027 года.

В последние несколько месяцев ученые с тревогой наблюдают за тем, что происходит в Тихом океане — здесь развивается экстремально сильное явление супер-Эль-Ниньо, которое все еще продолжает набирать силу. Новые прогнозы указывают на то, что ситуация выходит на беспрецедентный уровень: модели показывают, что почти весь земной шар окрашен в красный — большая часть территорий страдает от аномально теплой погоды, поскольку Тихий океан высвобождает огромные запасы накопленного тепла, пишет Daily Mail.

В последнем отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО) прогнозируется дальнейшее усиление Эль-Ниньо — предположительно, явление достигнет своего пика в декабре 2026 года. Считается также, что это мощное климатическое явление, вероятно, повлияет на температурный режим и уровень осадков в большинстве регионов уже в ближайшие месяцы.

Метеорологи также представили обновленные карты, на которых видны обширные районы земного шара окрашены в красный цвет, что указывает на высокую вероятность температур выше средних значений. По данным ВМО, существует почти стопроцентная вероятность того, что Эль-Ниньо сохранится как минимум до февраля следующего года.

По словам американского метеоролога Райана Мауэ, новые карты показывают, что Земля уже почти полностью окрашена в красный цвет. В то же время, Эль-Ниньо, вероятно, продолжит действовать на максимальной мощности и зимой, что лишь усилит нагрев планеты.

Исследователи ВМО считают, что нынешнее Эль-Ниньо, вероятно, войдет в число самых сильных, зафиксированных минимум с 1950 года. Отметим, что Эль-Ниньо не создает нового тепла, а лишь высвобождает тепло, накопившееся под поверхностью океана. В то же время океан, из которого явление черпает энергию, сейчас теплее, чем когда-либо за всю историю наблюдений. Проще говоря, сегодня в океане хранится больше тепла, которое может быть использовано для усиления Эль-Ниньо.

По словам климатолога Зика Хаусфатера, Эль-Ниньо этого года продолжает выходить на неизведанные рубежи. Наблюдения показывают, что аномалии в Тихом океане сегодня на 3,4°C превышают норму — это выше показателей любого ранее зафиксированного случая Эль-Ниньо.

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