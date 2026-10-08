Происходит нечто уникальное: найдена деревня, где женщины живут исключительно долго

Ученые обнаружили, что в горной деревне в самом сердце Сардинии происходит что-то невероятное — женщины в этом населенном пункте демонстрируют исключительное долголетие.

Около 20 лет назад на острове Сардиния, в Италии, ученые впервые в истории обнаружили так называемую "голубую зону" — географический район, где люди демонстрируют признаки экстремального долголетия. Теперь, в новом исследовании, ученые обнаружили здесь еще одно подобное место — крохотный городок Болотана, расположенный в 110 километрах к западу от первой в мире "голубой зоны", пишет Science Alert.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Aging, ученые представили доказательства того, что женщины в Болотане отличаются особенно высокой продолжительностью жизни. Отметим, что анализ ученых основан на демографических данных за 2021 и 2025 годы и показал, что ожидаемая продолжительность жизни 70-летней женщины в Болотане составляет еще около 20,85 года. Для сравнения: в провинции Нуоро (где находится Болотана) этот показатель равен 18,61 года, на Сардинии в целом — 18,4 года, а в Италии — 18,06 года.

Еще более любопытным является то, что вероятность того, что 70-летняя жительница Болотаны доживет до 100 лет составляет 13,83%. Для сравнения, в других местах этот шанс значительно ниже: 4,33% в провинции Нуоро, 4,43% на Сардинии и 3,54% в Италии в целом. По словам эпидемиолога Джея Ольшански из Иллинойсского университета, они с коллегами считают, что это, вероятно, самая долго живущая женская популяция в мире — или, по крайней мере, одна из таковых.

Авторы нового исследования отмечают, что показатели ожидаемой продолжительности жизни после 70 лет и вероятности дожить до 100 лет фактически ставят женщин Болотаны в число мировых лидеров по продолжительности жизни. Фактически, они уступают лишь жительницам Гонконга.

Ученые не знают наверняка, с чем связано исключительное долголетие женщин Болотаны, но надеются в будущем выяснить это. Если им удастся выявить факторы, обеспечивающие такое долголетие, это может помочь людям перенять этот опыт. Таким образом, весь мир может извлечь пользу из понимания ценностей, которых придерживаются жители "голубых зон".

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