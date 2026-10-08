Відбувається щось унікальне: знайдено село, де жінки живуть надзвичайно довго

Вчені виявили, що у гірському селі в самому серці Сардинії відбувається щось неймовірне — жінки в цьому населеному пункті відзначаються винятковим довголіттям.

Близько 20 років тому на острові Сардинія в Італії вчені вперше в історії виявили так звану "блакитну зону" — географічний район, де люди демонструють ознаки надзвичайного довголіття. Тепер, у новому дослідженні, вчені виявили тут ще одне подібне місце — крихітне містечко Болотана, розташоване за 110 кілометрів на захід від першої у світі "блакитної зони", пише Science Alert.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Aging, вчені навели докази того, що жінки в Болотані відрізняються особливо високою тривалістю життя. Зазначимо, що аналіз вчених ґрунтується на демографічних даних за 2021 та 2025 роки й показав, що очікувана тривалість життя 70-річної жінки в Болотані становить ще близько 20,85 року. Для порівняння: у провінції Нуоро (де розташована Болотана) цей показник становить 18,61 року, на Сардинії загалом — 18,4 року, а в Італії — 18,06 року.

Ще цікавішим є те, що ймовірність того, що 70-річна мешканка Болотани доживе до 100 років, становить 13,83%. Для порівняння, в інших регіонах цей показник значно нижчий: 4,33% у провінції Нуоро, 4,43% на Сардинії та 3,54% в Італії загалом. За словами епідеміолога Джея Ольшанського з Іллінойського університету, він та його колеги вважають, що це, ймовірно, найдовгоживуча жіноча популяція у світі — або, принаймні, одна з таких.

Автори нового дослідження зазначають, що показники очікуваної тривалості життя після 70 років та ймовірності дожити до 100 років фактично ставлять жінок з Болотани в число світових лідерів за тривалістю життя. Фактично, вони поступаються лише мешканкам Гонконгу.

Вчені не знають напевно, з чим пов’язане виняткове довголіття жінок з Болотани, але сподіваються з’ясувати це в майбутньому. Якщо їм вдасться виявити фактори, що забезпечують таке довголіття, це може допомогти людям перейняти цей досвід. Таким чином, весь світ може отримати користь від розуміння цінностей, яких дотримуються мешканці "блакитних зон".

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