Виробники змушені змінити колір вина: класичне рожеве не до вподоби зумерам

Нове дослідження показує, що виноробам стає дедалі складніше продавати класичне рожеве вино поколінню Z — колір вина здається недостатньо насиченим.

Якщо говорити про вибір вина, важливими факторами, як правило, вважаються країни-виробники, виноградники, роки врожаю та вишукані етикетки. Однак нове дослідження показує, що найшвидший спосіб завоювати прихильність споживачів вина з покоління Z — змінити колір класичного рожевого вина на більш насичений, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені опитали 448 поціновувачів вина віком від 21 до 44 років, продемонструвавши їм п’ять зразків рожевого вина з різною інтенсивністю кольору. Респондентів запитували про те, скільки вони готові заплатити за келих або пляшку, а також яка ймовірність того, що вони зроблять покупку.

Аналіз, опублікований у журналі Food Quality and Preference, показав, що темніші відтінки незмінно асоціювалися з вищою ціною та більш твердим наміром придбати вино. Ще цікавішим виявилося те, що на молодших учасників — покоління Z (люди, народжені в період між 1997 — 2012 роками) — уявлення про фруктовий смак, що виникає при погляді на темне рожеве вино, впливало набагато сильніше, ніж на більш дорослих респондентів, наприклад, міленіалів.

За словами головного автора дослідження, Рено Лунардо з французької бізнес-школи Kedge, результати свідчать про те, що для молодих поколінь колір, ймовірно, є більш вагомим показником смакових якостей.

Хоча блідо-рожеві вина мали перевагу завдяки тому, що їх сприймали як легші та освіжаючі, загалом споживачі були готові платити більше і з більшою ймовірністю купували вина темніших відтінків. Вчені вважають, що колір впливає на те, як споживачі визначають фруктовий смак того чи іншого рожевого вина.

До речі, попередні дослідження вже показали, що асоціації з фруктами, ймовірно, можуть створювати враження, ніби продукти та напої є кориснішими для здоров’я. Дослідники припускають, що більш виражений фруктовий смак, який асоціюється з темним рожевим вином, може слугувати своєрідним сигналом про користь продукту, що знаходить особливий відгук у молодих споживачів.

Отже, виноробам, ймовірно, доведеться змінити колір класичного рожевого вина, щоб успішно продавати його зумерам.

Інші новини науки