Несподіваний продукт допоможе у загоєнні ран: його можна знайти на кожній кухні

Нещодавнє дослідження показало, що сполука, яка міститься у стручках ванілі, може застосовуватися в медицині для лікування ран.

У недавньому дослідженні, опублікованому в журналі International Journal of Pharmaceutics, вчені дійшли висновку, що популярний інгредієнт для випічки може бути ефективним у загоєнні ран. Результати вказують на те, що ванілін, який отримують із стручків ванілі, має протизапальні, антибактеріальні та антиоксидантні властивості — простіше кажучи, його можна використовувати в медицині для лікування ран, пише Popular Science.

У новому дослідженні австралійські вчені зосередилися на вивченні концепції використання харчових компонентів для вирішення функціональних завдань. Такий підхід слугує основою для вивчення можливостей застосування різних харчових продуктів не лише для насичення організму поживними речовинами.

Команда з Університету Фіндерса зосередилася на ваніліні — цю речовину можна видобувати з натуральних стручків ванілі, а також отримувати синтетичним шляхом із рису або олії гвоздики. Як правило, ванілін використовується як добавка, що надає випічці особливого смаку, але він також є функціональною молекулою, здатною зв’язувати різні елементи. Дослідники порівняли хімічні властивості ваніліну з потенційними сферами його застосування в біомедицині.

За словами співавтора дослідження, біомедичного інженера Красиміра Василева, ванілін — один із найпоширеніших у світовій харчовій промисловості ароматизаторів, який цінується за свої органолептичні властивості, хімічну стабільність та безпеку, підтверджену багаторічним досвідом. Однак тепер вчені стверджують, що ці властивості можуть бути корисними й в інших сферах, наприклад, у медицині.

Оскільки синтетичний ванілін доступний у великих кількостях і недорогий у виробництві, вчені вважають, що препарати на його основі в майбутньому можуть ефективно застосовуватися для лікування виразок, а також для цільової доставки ліків.

Ключову роль тут відіграє амфіфільна структура ваніліну. У його молекулі присутні як гідрофільні, так і гідрофобні ділянки, завдяки чому він може взаємодіяти як з водою, так і з оліями чи іншими несумісними розчинниками. Автори вважають, що така молекулярна структура дозволяє ваніліну взаємодіяти з клітинними мембранами, нестабільними кисневмісними молекулами та міцними полімерами.

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