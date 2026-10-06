На животі, спині чи боці: яка поза насправді найкраще підходить для сну

Інтернет переповнений нескінченними й суперечливими порадами щодо того, як ми спимо і яка поза найкраще підходить для цього.

Спіть на спині, спіть на животі, спіть на боці — коли мова заходить про те, як ми спимо, інтернет виявляється переповненим нескінченними, а часто й суперечливими порадами. Але яка поза дійсно найкраще підходить для сну? Дослідники дали відповідь, пише Popular Science.

Безумовно, існує лише три можливі варіанти: сон на спині, сон на боці та сон на животі. Здавалося б, все не так вже й складно — просто вибери позу, в якій тобі найзручніше. Однак вчені зазначають, що все трохи складніше, ніж здається на перший погляд.

Справа в тому, що поза, в якій людина спить, може впливати на надзвичайно важливі процеси, що відбуваються в організмі вночі: легкість дихання, положення хребта і навіть кровообіг. За словами вчених, пошук ідеальної пози — це не спроба оголосити якийсь один варіант універсальним переможцем, а скоріше прагнення зрозуміти, що саме потрібно нашому організму під час сну.

Фахівець із розладів сну та представник Американської академії медицини сну, доктор Джон Сайто зазначає, що сон на спині та використання правильної подушки насправді допомагають підтримувати шию та хребет у нейтральному, фізіологічно правильному положенні. У такому положенні експерт також радить підкладати подушку під коліна — це допоможе підтримувати природний вигин хребта.

Втім, доктор Сайто визнає, що є люди, яким сон на спині просто не підходить. Наприклад, ті, хто страждає на апное — коли лежиш на спині, язик може зміщуватися до задньої стінки глотки, звужуючи або перекриваючи дихальні шляхи. Тому в цьому випадку варто обирати для сну іншу позу.

До речі, є одна група, для якої рекомендації щодо сну на спині є цілком зрозумілими — це немовлята. Дослідження показали, що малюків слід укладати спати на спину, оскільки це знижує ризик синдрому раптової дитячої смерті.

Що стосується сну на боці, доктор Сайто зазначає, що сон на правому боці може бути кориснішим для кровообігу, а ось сон на лівому боці, ймовірно, має несподівану перевагу для мозку. Поки людина спить, у мозку працює система очищення від продуктів життєдіяльності — так звана глімфатична система. Клітини мозку працюють цілий день, і в ході цієї активності утворюються метаболічні відходи — по суті, залишкові молекули та побічні продукти нормальних хімічних процесів, що відбуваються всередині мозку.

По суті, під час сну рідина циркулює в тканинах мозку, допомагаючи вимивати частину цих побічних продуктів. Попередні дослідження також показали, що сон на лівому боці може сприяти цьому процесу.

За словами невролога та фахівця з розладів сну з Університету Джонса Гопкінса Рейчел Салас, вибір позиції для сну має значення й з інших причин. Наприклад, якщо ви страждаєте від печії або кислотного рефлюксу, сон на правому боці може погіршити проблему, тоді як сон на лівому — полегшити стан. Доктор Сайто, у свою чергу, зазначає, що дорослим сон на правому боці може бути корисним для кровообігу та зниження навантаження на серце. Це пояснюється тим, що середостіння — рухома ділянка між легенями — допомагає утримувати серце в потрібному положенні.

А як щодо сну на животі? Експерти зазначають, що сон на животі допомагає утримувати дихальні шляхи відкритими — і це добре. Однак є й інша сторона — таке положення створює додаткове навантаження на шию та хребет. У цьому випадку, за словами доктора Сайто, може допомогти подушка, підкладена під стегна.

Отже, вчені зазначають, що сон на боці, безперечно, має свої переваги. Однак, зрештою, універсального рішення, яке підходило б усім, просто не існує.

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