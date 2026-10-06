Анестезії вже 200 років, але ніхто достеменно не знає, як вона діє: вимикає все, крім мозку

Майже два століття тому вчені винайшли анестезію, проте з того часу нам так і не вдалося зрозуміти, як це працює. Тепер нове дослідження, можливо, допомогло виявити загальну закономірність.

З часу першої публічної демонстрації операції під загальним наркозом у 1846 році ці препарати дають змогу лікарям проводити життєво важливі втручання, які в іншому разі були б просто неможливими. І все ж, через майже два століття, ми досі до кінця не розуміємо, як саме вони занурюють нас у стан безпам’ятності, не вимикаючи при цьому мозок повністю, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені зосередилися на аналізі шести видів тварин і, схоже, їм вдалося наблизитися до розуміння механізмів, завдяки яким препарати для загальної анестезії тимчасово вимикають свідомість. Результати опубліковано в журналі Nature Neuroscience.

Команда порівняла дію анестезії на різні організми: від черв’яків і риб до людини. Схоже, що жодна жива істота не має імунітету до дії загальної анестезії — це стосується навіть рослин та інфузорій-туфельок. Автори вважають, що це вказує на наявність в організмах живих істот певного універсального компонента, на який впливає ця група препаратів.

Дослідження було проведено командою вчених під керівництвом нейробіолога Андреа Луппі з Оксфордського університету. У ході дослідження вчені вивчили нейронну активність шести абсолютно різних видів тварин у стані неспання та під загальним наркозом. Для аналізу використовувалися дані, отримані від людей, макак, ігрункових мавп, мишей, рибок даніо-реріо та нематод. З урахуванням часу існування їхнього останнього спільного предка, ці організми охоплюють 700 мільйонів років еволюції.

Зазначимо, що препарати, які використовувалися для введення в стан загальної анестезії, відрізнялися залежно від виду, проте в характері мозкової активності все ж були виявлені стійкі закономірності. Вчені зазначають, що у ссавців нейронна активність вимірювалася за допомогою функціональної МРТ, а рибки та круглі черви були модифіковані таким чином, що їхні нейрони буквально світилися під час припливу іонів кальцію, що дозволило вченим спостерігати за нейронною активністю цих тварин більш безпосередньо.

У результаті вченим вдалося виявити еволюційно консервативний динамічний профіль анестезії. Це вказує на те, що спільним для різних видів і різних анестетиків є не тільки поведінкова реакція на наркоз, а й вплив анестезії на конкретні характеристики нейронної активності.

За словами Луппі, у всіх досліджених видів під впливом анестезії знижувалася скоординованість активності між різними ділянками мозку. Це вказує на те, що самі по собі ділянки продовжували функціонувати, проте взаємодія між ними не була такою активною, як у стані неспання. Цікаво, що з часом нейронна активність також ставала більш хаотичною: на думку авторів, анестезія, мабуть, "призводить до порушення зв’язку між минулим і майбутнім станом нейронної активності".

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