Більшість людей не знають, що ці товари мають термін придатності: перелік несподіваних речей

Дослідники оприлюднили перелік повсякденних товарів, які, як виявилося, мають термін придатності — серед них зубна паста і навіть чайні пакетики.

Коли мова заходить про товари з повсякденним терміном придатності, першими на думку, як правило, спадають продукти харчування, напої та ліки. Однак більшість людей на планеті навіть не підозрюють, що низка предметів, якими ми користуємося щодня, також має обмежений термін служби, пише Daily Mail.

У деяких із цих товарів, таких як туш для вій або зволожувальні креми, цей термін становить лише кілька місяців. Після закінчення цього терміну засоби можуть викликати подразнення шкіри або навіть інфекцію. Інші товари, такі як батарейки та моторне масло, можуть служити кілька років, перш ніж знадобиться їхня заміна.

Експерти склали перелік найбільш несподіваних товарів із терміном придатності, про які нам варто знати. Серед них:

туш для вій — від 3 до 6 місяців (позначення 3М або 6М вказують, як довго засіб можна безпечно використовувати). Рідка основа туші може стати сприятливим середовищем для розмноження бактерій, тому навряд чи варто ризикувати, наносячи такий засіб на вії;

— від 3 до 6 місяців (позначення 3М або 6М вказують, як довго засіб можна безпечно використовувати). Рідка основа туші може стати сприятливим середовищем для розмноження бактерій, тому навряд чи варто ризикувати, наносячи такий засіб на вії; засіб від комах — термін придатності близько трьох років. Хоча активні компоненти, що відлякують комах, відрізняються стабільністю та довго зберігають свої властивості, інші інгредієнти у складі спреїв мають менший термін придатності. Їх також слід зберігати в прохолодному, сухому та темному місці;

— термін придатності близько трьох років. Хоча активні компоненти, що відлякують комах, відрізняються стабільністю та довго зберігають свої властивості, інші інгредієнти у складі спреїв мають менший термін придатності. Їх також слід зберігати в прохолодному, сухому та темному місці; батарейки — термін придатності від 10 до 15 років залежно від типу та виробника. Як правило, дата виробництва та термін придатності вказуються виробниками на упаковці. Експерти також зазначають, що для зберігання на випадок надзвичайних ситуацій слід віддавати перевагу літієвим одноразовим батарейкам, а не лужним;

— термін придатності від 10 до 15 років залежно від типу та виробника. Як правило, дата виробництва та термін придатності вказуються виробниками на упаковці. Експерти також зазначають, що для зберігання на випадок надзвичайних ситуацій слід віддавати перевагу літієвим одноразовим батарейкам, а не лужним; зволожуючий крем — термін придатності після відкриття упаковки становить близько півроку. У більшості випадків на засобах для догляду за шкірою вказуються термін придатності та символ PAO (термін використання після відкриття). Після закінчення терміну придатності зволожувальні креми можуть втратити свою ефективність, у гіршому випадку створяться умови, сприятливі для розмноження бактерій і грибків — це може викликати подразнення шкіри, висипання та інфекції;

— термін придатності після відкриття упаковки становить близько півроку. У більшості випадків на засобах для догляду за шкірою вказуються термін придатності та символ PAO (термін використання після відкриття). Після закінчення терміну придатності зволожувальні креми можуть втратити свою ефективність, у гіршому випадку створяться умови, сприятливі для розмноження бактерій і грибків — це може викликати подразнення шкіри, висипання та інфекції; моторна олива — від 2 до 5 років. Визначити, чи потрібна заміна, можна за кольором: свіжа олива зазвичай має золотистий або бурштиновий відтінок, тоді як відпрацьована олива має темно-коричневий колір. Використання простроченої оливи може спричинити підвищений знос, збільшити витрату палива та знизити ефективність роботи двигуна;

— від 2 до 5 років. Визначити, чи потрібна заміна, можна за кольором: свіжа олива зазвичай має золотистий або бурштиновий відтінок, тоді як відпрацьована олива має темно-коричневий колір. Використання простроченої оливи може спричинити підвищений знос, збільшити витрату палива та знизити ефективність роботи двигуна; зубна паста — близько 2 років, але після відкриття упаковки термін придатності значно скорочується. Використання простроченої зубної пасти, як правило, не зашкодить здоров’ю, але вона набагато гірше справлятиметься зі своїми основними завданнями — очищенням зубів та захистом від карієсу;

— близько 2 років, але після відкриття упаковки термін придатності значно скорочується. Використання простроченої зубної пасти, як правило, не зашкодить здоров’ю, але вона набагато гірше справлятиметься зі своїми основними завданнями — очищенням зубів та захистом від карієсу; чайні пакетики — від 12 до 18 місяців. Чайні пакетики також радять викидати, якщо вони відволожилися, вкрилися пліснявою або набули затхлого запаху;

від 12 до 18 місяців. Чайні пакетики також радять викидати, якщо вони відволожилися, вкрилися пліснявою або набули затхлого запаху; відбілювач — з часом ефективність відбілювача знижується, оскільки його активні компоненти природним чином руйнуються. Кисневмісні відбілювачі у вигляді порошку, як правило, більш стійкі при зберіганні в сухому місці, але їхні властивості також можуть погіршитися під впливом вологи.

— з часом ефективність відбілювача знижується, оскільки його активні компоненти природним чином руйнуються. Кисневмісні відбілювачі у вигляді порошку, як правило, більш стійкі при зберіганні в сухому місці, але їхні властивості також можуть погіршитися під впливом вологи. датчики чадного газу — від 5 до 10 років. Після закінчення цього терміну датчик чадного газу стає менш надійним, а тому пристрій необхідно замінити. Коли термін служби датчика добігає кінця, він починає видавати попереджувальний звуковий сигнал;

— від 5 до 10 років. Після закінчення цього терміну датчик чадного газу стає менш надійним, а тому пристрій необхідно замінити. Коли термін служби датчика добігає кінця, він починає видавати попереджувальний звуковий сигнал; антисептик — від 2 до 3 років. Згодом активний компонент або дезінфікуюча формула засобу можуть випаруватися або зруйнуватися, що знижує його здатність знищувати мікроби.

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