Большинство людей не знают, что у этих товаров есть срок годности: список неочевидных вещей

Исследователи назвали список повседневных товаров, у которых, как оказалось, есть срок годности — среди них зубная паста и даже чайные пакетики.

Когда речь заходит о товарах с повседневным сроком годности, первыми на ум, как правило, приходят продукты питания, напитки и лекарства. Однако большинство людей на планете даже не подозревают, что у ряда предметов, которые мы используем ежедневно, также есть ограниченный срок службы, пишет Daily Mail.

У некоторых из этих товаров, таким как тушь для ресниц или увлажняющие крема, этот срок исчисляется всего несколькими месяцами. По истечении этого срока средства могут вызывать раздражение кожи или даже инфекцию. Другие товары, такие как батарейки и моторное масло, могут служить несколько лет, прежде чем потребуется их замена.

Эксперты составили список из наиболее неочевидных товаров со сроком годности, о которых нам следовало бы знать. Среди них:

тушь для ресниц — от 3 до 6 месяцев (символы 3М или 6М указывают, как долго средство безопасно использовать). Жидкая основа туши может стать благоприятной средой для размножения бактерий, поэтому вряд ли стоит рисковать, нанося такое средство на ресницы;

— от 3 до 6 месяцев (символы 3М или 6М указывают, как долго средство безопасно использовать). Жидкая основа туши может стать благоприятной средой для размножения бактерий, поэтому вряд ли стоит рисковать, нанося такое средство на ресницы; средство от насекомых — срок годности около трех лет. Хотя активные компоненты, отпугивающие насекомых, отличаются стабильностью и долго сохраняют свои свойства, другие ингредиенты в составе спреев имеют меньший срок службы. Их также следует хранить в прохладном, сухом и темном месте;

— срок годности около трех лет. Хотя активные компоненты, отпугивающие насекомых, отличаются стабильностью и долго сохраняют свои свойства, другие ингредиенты в составе спреев имеют меньший срок службы. Их также следует хранить в прохладном, сухом и темном месте; батарейки — срок годности от 10 до 15 лет в зависимости от типа и производителя. Как правило, дата производства и срок годности указываются производителями на упаковке. Эксперты также отмечают, что для хранения на случай чрезвычайных ситуаций следует отдать предпочтение литиевым одноразовым батарейкам, а не щелочным;

— срок годности от 10 до 15 лет в зависимости от типа и производителя. Как правило, дата производства и срок годности указываются производителями на упаковке. Эксперты также отмечают, что для хранения на случай чрезвычайных ситуаций следует отдать предпочтение литиевым одноразовым батарейкам, а не щелочным; увлажняющий крем — срок годности после вскрытия упаковки составляет около полугода. В большинстве случаев на средствах по уходу за кожей указываются срок годности и символ PAO (срок использования после вскрытия). По истечении срока годности увлажняющие кремы могут утратить свою эффективность, в худшем случае будут созданы условия, подходящие для размножения бактерий и грибков — это может вызвать раздражение кожи, сыпи и инфекций;

— срок годности после вскрытия упаковки составляет около полугода. В большинстве случаев на средствах по уходу за кожей указываются срок годности и символ PAO (срок использования после вскрытия). По истечении срока годности увлажняющие кремы могут утратить свою эффективность, в худшем случае будут созданы условия, подходящие для размножения бактерий и грибков — это может вызвать раздражение кожи, сыпи и инфекций; моторное масло — от 2 до 5 лет. Определить, требуется ли замена, можно по цвету: свежее масло обычно имеет золотистый или янтарный оттенок, тогда как отработанное масло выглядит темно-коричневым. Использование просроченного масла может вызвать повышенный износ, увеличить расход топлива и снизить эффективность работы двигателя;

— от 2 до 5 лет. Определить, требуется ли замена, можно по цвету: свежее масло обычно имеет золотистый или янтарный оттенок, тогда как отработанное масло выглядит темно-коричневым. Использование просроченного масла может вызвать повышенный износ, увеличить расход топлива и снизить эффективность работы двигателя; зубная паста — около 2 лет, но после вскрытия упаковки срок годности значительно сокращается. Использование просроченной зубной пасты, как правило, не навредит здоровью, но она будет гораздо хуже справляться со своими основными задачами — очищением зубов и защитой от кариеса;

— около 2 лет, но после вскрытия упаковки срок годности значительно сокращается. Использование просроченной зубной пасты, как правило, не навредит здоровью, но она будет гораздо хуже справляться со своими основными задачами — очищением зубов и защитой от кариеса; чайные пакетики — от 12 до 18 месяцев. Чайные пакетики также советуют выбрасывать, если они отсырели, покрылись плесенью или приобрели затхлый запах;

— от 12 до 18 месяцев. Чайные пакетики также советуют выбрасывать, если они отсырели, покрылись плесенью или приобрели затхлый запах; отбеливатель — со временем эффективность отбеливателя снижается, так как его активные компоненты естественным образом разрушаются. Кислородсодержащие отбеливатели в виде порошка, как правило, более устойчивы при хранении в сухом месте, но их свойства также могут ухудшиться при воздействии влаги.

— со временем эффективность отбеливателя снижается, так как его активные компоненты естественным образом разрушаются. Кислородсодержащие отбеливатели в виде порошка, как правило, более устойчивы при хранении в сухом месте, но их свойства также могут ухудшиться при воздействии влаги. датчики угарного газа — от 5 до 10 лет. По истечении этого срока датчик угарного газа становится менее надежным, а потому устройство необходимо заменить. Когда срок службы датчика подходит к концу, он начинает издавать предупреждающий звуковой сигнал;

— от 5 до 10 лет. По истечении этого срока датчик угарного газа становится менее надежным, а потому устройство необходимо заменить. Когда срок службы датчика подходит к концу, он начинает издавать предупреждающий звуковой сигнал; антисептик — от 2 до 3 лет. Со временем активный компонент или дезинфицирующая формула средства могут испариться или разрушиться, что снижает его способность уничтожать микробы.

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